Silke Müller siegt auf Al Martino in der M-Dressur

Jannie Brüning beste Starterin aus Samtgemeinde

Gross Köhren - Als beste Starterin aus der Samtgemeinde Harpstedt hat Jannie-Lizara Brüning (RCS) am Sonntag auf dem Turnier des RC „Sport“ (RCS) in Groß Köhren den Wanderpokal der Aktiven Werbegemeinschaft durch deren Vorsitzenden Frank Müller und Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse verliehen bekommen. Die Reiterin hatte mit ihrem Pony Balu im Verlauf der beiden Turniertage 26 Punkte erzielt. Nachfolgend – in Auszügen – weitere Reitergebnisse vom Wochenende.