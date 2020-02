Wie sieht das Depot der Zukunft aus?

Mitglieder der Harpstedter SoLaWi-Gruppe machen sich in Wüsting schlau

+ Die Resonanz auf die „SoLaWi-Werkstatt“ konnte sich sehen lassen. Foto: SoLaWi-Gruppe Harpstedt

Harpstedt/Wüsting – Eine Gruppe von Menschen teilt sich anfallende Kosten durch einen monatlichen Beitrag und bekommt im Gegenzug dafür alles, was ein Hof erzeugt. So funktioniert, ganz grob vereinfacht, eine „Solidarische Landwirtschaft“. Eine solche SoLaWi möchte bekanntlich eine Gruppe von Interessierten auch in der Samtgemeinde Harpstedt etablieren. In diesem Zusammenhang gibt es natürlich jede Menge Informationshunger zu stillen.