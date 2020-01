Sieben Windrädern in Spradau gesellen sich sechs weitere hinzu

Spradau - Sieben Windräder stehen in Spradau bereits. Sechs weitere kommen in direkter Nachbarschaft hinzu, wenn der „Windpark Winkelsett“ Gestalt annimmt. Die Fundamente für die neuen Rotoren sind schon fertig. Die ersten Anlagenteile werden ab kommender Woche mit Schwertransporten angeliefert. Die Bürgerwind Winkelsett GmbH & Co. KG und die Zweite Spradau Wind GmbH & Co. KG realisieren vier Windräder des Typs Enercon E-115 mit einer Gesamthöhe von jeweils 206,93 Metern (bis zur Rotorblattspitze) und zwei weitere vom Typ Enercon E-82 mit 179,38 Metern. Die bereits bestehenden sieben Anlagen sind ein gutes Stück kleiner. Sie ragen knapp 150 Meter in die Höhe. Foto: Bohlken