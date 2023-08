Sie gehörten vor 50 Jahren zum ersten Harpstedter Realschulabgangsjahrgang

Von: Jürgen Bohlken

In einem Punkt waren sich die „Ehemaligen“ einig: Bis zum nächsten Wiedersehen sollen nicht wieder zehn, sondern nur noch fünf Jahre vergehen. © Dieter Meyer

Harpstedt – Sie zählten am 26. Juni 1973 zu den insgesamt 49 Mädchen und Jungen, die in Harpstedt als erster Jahrgang den Realschulzweig mit der „Mittleren Reife“ in der Tasche durchlaufen hatten. Ein halbes Jahrhundert liegt das mittlerweile zurück. Anlass genug für die Ex-Pennäler aus den damaligen Klassen R10a und R10b, auf einem Klassentreffen in Harpstedt ausgiebig in Erinnerungen zu schwelgen. 28 „Ehemalige“ nutzten die Gelegenheit und nahmen teil.

Unter anderem entsannen sie sich noch gut an die Abschlussprüfung, in der sie sich seinerzeit zum Erlangen der „Mittleren Reife“ am Ende der zehnten Jahrgangsstufe hatten beweisen müssen. Die meisten von ihnen blieben in den nachfolgenden Jahrzehnten im Großraum Bremen „hängen“. Weitere Anreisen zum Klassentreffen, dem ersten seit zehn Jahren, nahmen hingegen Teilnehmer aus Düsseldorf und dem Harz in Kauf. Zehn „Ehemalige“ leben schon gar nicht mehr. Meike Klingebiel, Hartmut Schmidt, Änne Mennebäck-Meyer, Edith Büssenschütt sowie Annelen und Michael Voß hatten das Wiedersehen organisiert.

Erst auf der Schulbank, später im „Ehehafen“

In den meisten Fällen sei es nicht schwer gewesen, die früheren Mitschülerinnen und Mitschüler zu kontaktieren und zu benachrichtigen, verriet das Orga-Team. Einige hätten den Draht zueinander nie abreißen lassen oder seien sogar befreundet geblieben. Andere, die früher zusammen die Schulbank drückten, hätten sich trauen lassen und seien teils noch heute ein Ehepaar. Das Klassentreffen begann bei Dieter Meyer und Änne Mennebäck-Meyer, wo es sich die Beteiligten bei Kaffee und Kuchen gutgehen ließen. Später wurde im Garten von Annelen und Michael Voß bei bestem Wetter gegrillt. Für ein „tolles Buffet“ und Salate sei gesorgt gewesen, hieß es aus dem Kreis der „Ehemaligen“. Die Stimmung hätte besser nicht sein können.

Bis zum nächsten Klassentreffen sollen nicht wieder zehn, sondern nur fünf Jahre vergehen. In diesem Punkt waren sich alle einig.