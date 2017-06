EWE sichert Glasfaserkabel zu

HORSTEDT/KLEIN IPPENER - Der Bau des Radweges entlang der K53 von Horstedt nach Ippener ist für 2018 ins Auge gefasst. In einer dazu abgegebenen Stellungnahme hatte die Gemeinde Prinzhöfte den Wunsch geäußert, dass im Zuge der Arbeiten ein Leerrohr verlegt werden möge. Nach mehreren Telefonaten bekam Bürgermeister Hans-Hermann Lehmkuhl dann sogar die Zusage, dass die EWE während der Umsetzung der Baumaßnahme und im Zuge des Breitbandausbaus sogar ein Glasfaserkabel auf eigene Kosten verlegen wird. Dadurch ergäben sich neue Möglichkeiten, weitere Haushalte mit schnellem Internet zu versorgen. Bekanntlich seien gerade „im Horstedter Bereich“ noch einige „weiße Flecken“ vorhanden, so Lehmkuhl. Er zeigte sich im Gemeinderat „überrascht“ ob der prompten Zusage. Der kommende Breitbandausbau im Kreis Oldenburg, für den die EWE den Zuschlag bekommen habe, werde zudem wohl für die Gemeinde Prinzhöfte weit günstiger als erwartet. „Wir waren von einem Eigenanteil von 60 000 bis 65 000 Euro ausgegangen. Ich glaube, ein Zuschuss unsererseits wird in dieser Höhe nicht in Anspruch genommen werden“, so der Bürgermeister. Aus Zweifeln am Zeitfahrplan, wonach der Breitbandausbau 2018 umgesetzt werden soll, machte er allerdings keinen Hehl. - boh