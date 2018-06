Sicherheitstrupp muss bei Atemschutzübung Hilfe leisten

Simmerhausen/Horstedt - Einen brennenden Müllhaufen und eine verrauchte Werkstatt haben Einsatzkräfte dieser Tage im Zuge einer Atemschutzübung auf dem Betriebsgelände der Remondis-Niederlassung im Simmerhauser Gewerbegebiet vorgefunden. Die sieben Ortsfeuerwehren aus der Samtgemeinde Harpstedt und die Besatzung des Gerätewagens Atemschutz vom Landkreis trafen sich beim Horstedter Feuerwehrhaus. Dort begrüßte sie Samtgemeindeatemschutzwart Björn Sienknecht. Sodann statteten sich alle Teilnehmer mit Übungsmasken aus. Im Anschluss erläuterte Ortsatemschutzwart Karsten Beckmann den Ablauf.

Etappenweise rückten die Ortswehren beim „Übungsobjekt“ an. Dort nahm sie Ortsbrandmeister Jürgen Buchholz (Prinzhöfte-Horstedt) in Empfang und wies sie in ihre Aufgaben ein. Während sich ein Teil der Feuerwehrkräfte um die Bekämpfung des Müllhaufenbrandes kümmerte, begab sich der andere in der verrauchten Werkstatt zwecks Menschenrettung auf die Suche nach „Vermissten“. Das Szenario beinhaltete obendrein die Simulation zweier Atemschutznotfälle – eine Aufgabe für den Sicherheitstrupp. Der musste sofort den verunfallten Trupp aufsuchen und Hilfe leisten.

Während der Übung machten sich Vertreter aus der Politik vor Ort selbst ein Bild von der anstrengenden Arbeit der Atemschutzgeräteträger. Nachdem die „vermissten“ Personen „gerettet“ und die Löscharbeiten erfolgreich absolviert waren, verkündete der Einsatzleiter das Übungsende. Das Hauptaugenmerk hatte auf der „Vermisstenrettung“ und dem effizienten Einsatz des Sicherheitstrupps gelegen.

Die Flaschen mit verbrauchter Atemluft sowie Masken und Lungenautomaten wurden beim Gerätewagen Atemschutz getauscht – zwecks Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft. Zum Abschluss gab es am Horstedter Feuerwehrhaus einen Imbiss für alle Teilnehmer. - cb