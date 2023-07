Sie genießen das Landleben wie früher – recht unabhängig von „Fremdversorgern“

Von: Jürgen Bohlken

Vor laufender Kamera bereitete Sascha Meyer ein Wildgulasch zu. „Das Drehteam wollte eine runde Geschichte“, erinnert sich der Mahlstedter. © Karin Kohrmeyer

Sie leben ein bisschen so, wie es früher auf dem Land üblich war: Dem eigenen Garten, Eier legenden Hühnern, der Jagd und der Imkerei verdanken Sascha Meyer und Karin Kohrmeyer aus Mahlstedt bei Wildeshausen, dass sie den Lebensmitteleinzelhandel für gewöhnlich nur aufsuchen, um sich mit Milch- und Getreideprodukten einzudecken.

Mahlstedt – In einem Heuerlingshaus in Mahlstedt wohnen Sascha Meyer und Karin Kohrmeyer derart abgelegen, dass ihnen die Gemeinde sogar einen steuerbefreiten Wachhund zugesteht. Die Mülltonnen müssen sie fast einen Kilometer weit schieben. „Paketdienste liefern nicht an uns aus. Es gibt keinen Handyempfang. Die Internetgeschwindigkeit liegt bei mickrigen 2,2 MBit/s“, sagt der Hausherr. Trotzdem urteilt der 52-Jährige: „Was das Wohnen angeht, haben wir echt Glück gehabt.“

Selbstversorger? „Ein zu großes Wort“

Selbstversorger würden sich der passionierte Jäger, zugleich Imker, und seine Frau nicht nennen. Gleichwohl beschränken sich ihre Zukäufe an Lebensmitteln im Wesentlichen auf Milch- und Getreideprodukte einschließlich Brot. Das mache aber schon einen Großteil des Essens aus, weiß Sascha Meyer. Er bekräftigt: „Selbstversorger wäre deshalb – auf uns bezogen – ein zu großes Wort. Wir gehen übrigens durchaus auch mal Pizza essen.“

Im Großen und Ganzen lebt das Paar so, wie es bis in die 1960er-Jahre hinein auf dem Land normal war. Dazu gehörte es damals für viele Haushalte, Nutztiere zu halten und sich zu einem guten Teil mit dem zu ernähren, was der eigene Garten hergab. Sascha Meyer und seine Frau bauen Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln und Frühlingszwiebeln, Knoblauch, Rhabarber, sieben verschiedene Sorten Kohl, Erbsen, Bohnen, Fenchel, Kräuter und Salat an. Außerdem gedeihen auf dem Grundstück Himbeeren, Brombeeren, Stachel- und Johannisbeeren – und im Gewächshaus Gurken, Tomaten sowie Paprika. Hinzu kommen Eier eigener Hühner und eigene Kaninchen.

Ich darf zwar selbst schlachten, das Fleisch aber nicht in Verkehr bringen. Letzteres wäre im Übrigen schon der Fall, wenn ich es zusammen mit Gästen verzehren würde.

„Im Garten bin ich für die schweren Arbeiten zuständig: von Erde bewegen bis hin zur Kartoffelernte. Die meiste Gartenarbeit liegt aber in den Händen meiner Frau. Sie kümmert sich um die Aussaat genauso wie um das Jäten“, berichtet Sascha Meyer. Die Fleischbeschaffung wiederum fällt ihm zu, was angesichts seiner Herkunft als Sohn und Enkel zweier Schlachter nicht verwundert. Hat er beispielsweise einen Rehbock geschossen, bricht er das Wild nicht nur auf; er zerlegt es auch und verarbeitet es für den Eigenbedarf. Dabei kommt ihm zugute, dass er in Harpstedt das vorhandene technische Inventar der früheren väterlichen Fleischerei Friedhelm Meyer nutzen kann. „Ich darf zwar selbst schlachten, das Fleisch aber nicht in Verkehr bringen. Letzteres wäre im Übrigen schon der Fall, wenn ich es zusammen mit Gästen verzehren würde“, erläutert der 52-Jährige.

Drehteam rückt mehrfach an

Obstweine (mit Honig) aus Gartenfrüchten, hauptsächlich aus Äpfeln, stellte er unlängst sogar vor laufender Fernsehkamera her. Von einer Anfrage einer Produktionsfirma, die Beiträge für das NDR-Format „Die Nordstory“ dreht, hatte sich Sascha Meyer eigentlich eine Reportage über sein Wirken als Naturparkführer und etwas Werbung für den Naturpark Wildeshauser Geest erhofft. „Dafür interessierte sich der Produzent aber gar nicht. Das Thema, das er aufgreifen wollte, war Jagd und Selbstversorgung, obwohl er mich sozusagen auf der Naturpark-Website entdeckt hatte“, erinnert sich der Mahlstedter.

Einmal monatlich seien die Fernsehleute für jeweils einen Drehtag angerückt: „Im März filmten sie mich ausgiebig dabei, wie ich umgrub und mit der Schubkarre Kompost und Mist verteilte. Im April, als es um die Aussaat ging, stand meine Frau mehr im Mittelpunkt. Im Mai ging ich mit dem Drehteam auf die Jagd. Das mussten wir aber vorzeitig abbrechen, weil der Kameramann Allergiker ist und wir auf einer Wiese mit starkem Pollenflug auf dem Hochsitz saßen. Sicherheitshalber hatte ich schon vorher ein Reh geschossen, das in der Kühlung hing. Das Team filmte mich dann beim Verarbeiten zu Grillfleisch, Frikadellen und dergleichen“, schildert Sascha Meyer.

Am Herd stehen meine Frau und ich abwechselnd. Wir kochen nie zusammen. Das klappt nicht.

30 Stunden die Woche ist er als Notfallsanitäter im Rettungsdienst im Einsatz. Seine Frau arbeitet halbtags in der Pflege. Daher verbleibt Zeit auch für den Garten und weitere Hobbys. „Der Januar ist der Monat der Jagd. Im Februar ist Holz dran, im März Boden, im April Aussaat. Im Mai machen die Bienen die meiste Arbeit. Im Juni, Juli und August wird geerntet“, umreißt Meyer einige „Eckdaten“ im Jahresverlauf. Die Ernte will nicht zuletzt haltbar gemacht werden – durch Einkochen, Trocknen oder Einfrieren. Zwischen „Ich ess mal ein paar Tomaten aus dem Gewächshaus“ und „Ich ernähre mich das ganze Jahr über aus dem eigenen Garten“ gebe es arbeitstechnisch eben schon einen großen Unterschied, spricht Meyer aus Erfahrung. Fleisch komme bei ihm und seiner Frau noch regelmäßig auf den Tisch. Im Sommer sei es aber weniger; da überwiege das Gemüse.

„Am Herd stehen meine Frau und ich abwechselnd. Wir kochen nie zusammen. Das klappt nicht“, sagt Sascha Meyer schmunzelnd. Für das Fernsehteam bereitete er vor laufender Kamera ein Reh-Hirsch-Gulasch unter freiem Himmel zu. Der Beitrag werde wahrscheinlich Anfang 2024 im NDR-Fernsehen gezeigt, sagt er.