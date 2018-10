Selbsthilfegruppe für Fibromyalgie-Betroffene

Harpstedt - Unheilbar, chronisch, nicht entzündlich, aber sehr schmerzhaft – das sind, auf einen Nenner gebracht, die Grundzüge der Fibromyalgie, eines Syndroms, unter dem viele Männer und noch mehr Frauen leiden. Die Ursachen liegen bislang im Dunkeln. Fibromyalgie-Patienten ist eine generell erhöhte Schmerzempfindlichkeit gemein. Mit der Krankheit gehen Schmerzen in verschiedenen Körperregionen, Schlafstörungen und vermehrte Erschöpfung einher. mitunter auch Morgensteifigkeit und Konzentrationsstörungen. In der Absicht, eine lokale Selbsthilfegruppe für Betroffene zu gründen, lädt die Deutsche Fibromyalgie Vereinigung (DFV) für Mittwoch, 7. November, 16.30 Uhr, zur Gründungsveranstaltung in die Begegnungsstätte an der Amtsfreiheit nach Harpstedt ein. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Referieren wird Carmen Redel von der DFV.