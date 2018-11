Groß-Ippener-Weg: Ausbau ab 2021?

Kirchseelte/Ippener - Von Jürgen Bohlken. Die Chance auf üppige Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz erscheint verlockend: Womöglich 2,1 Millionen Euro könnten aus diesem „Topf“ für den dringend nötigen Ausbau des 3,4 Kilometer langen Groß-Ippener-Weges gewährt werden. Die Kehrseite der Medaille: Rund 1,4 Millionen Euro an Bau- und überschlägig 220.000 Euro an Planungskosten verblieben immer noch bei der Samtgemeinde Harpstedt.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat inzwischen bestätigt, dass die Grundvoraussetzungen für eine Förderung (Mindestausbaubreite von 5,50 Metern, keine Tempo 30-Zone, kein Lkw-Verbot, keine Tonnagebegrenzung) gegeben wären. Auch sei der Fördertopf im Frühjahr erheblich aufgestockt worden.

„Als ersten Schritt müsste die Samtgemeinde eine Aufnahme in das Mehrjahresprogramm beim Land Niedersachsen beantragen“, erläuterte Bauamtsleiter Jens Hüfner am Donnerstag im Ausschuss für Bau, Umwelt und Planung. Eine nötige Verkehrszählung ist (für ungefähr 4000 Euro) vom 28. August bis zum 4. September bereits durchgeführt worden – rund um die Uhr. Die tägliche Frequentierung des Kirchseelte und Groß Ippener verbindenden Groß-Ippener-Weges lag bei etwa 1100 Fahrzeugen, davon 21,4 Prozent Schwerlastanteil.

Im Frühjahr oder Sommer 2019 entscheide sich, so Hüfner, ob eine Aufnahme ins Mehrjahresprogramm erfolge. Sei diese Hürde genommen, hätte die Samtgemeinde Gewissheit, in den Genuss der Förderung zu kommen. Der nächste Schritt wäre dann die Erarbeitung der detaillierten Ausbauplanung durch den Wegezweckverband Syke.

„Das braucht seine Zeit. 2020 wäre die Planung wohl so weit fertig, dass wir einen konkreten Förderantrag stellen könnten. Nach Bewilligung wäre der Ausbau dann 2021 möglich“, sagte Hüfner. Die grob geschätzten Baukosten von fast 3,5 Millionen Euro basierten auf einer angenommenen Ausbaubreite von 6,50 Metern.

Der Ausschuss befürwortete einstimmig die Aufnahme ins Mehrjahresprogramm. Bestandteil der gefassten Beschlussempfehlung blieb ein Passus, wonach der Ausbau möglichst in zwei Abschnitten vorzusehen sei. Diesen Satz hätte Uwe Kräkel (SPD) gleichwohl am liebsten gestrichen gehabt.

Regina Huntemann (Grüne) plagten „echte Bauchschmerzen“ mit der gewaltigen Bausumme. Bevor die Samtgemeinde in solchen Dimensionen investierte, wäre es nötig, den Zustand der Gemeindeverbindungsstraße zumindest noch einmal zu begutachten und eventuell Alternativen zum kostenintensiven Gesamtausbau zu prüfen.

Eine Teilsanierung schloss Uwe Kräkel aus: „Da gibt es keinen guten Abschnitt mehr.“ Die Straße sei „lebensgefährlich“. Eigentlich sei ein Ausbau ab 2021 gar nicht zeitnah genug. Marko Kleinert (CDU) pflichtete bei: „Vor uns liegen noch zweieinhalb Jahre, in denen wir hoffen müssen, dass da nichts Schlimmes passiert.“

In nur einem Abschnitt zu bauen, könne sich die Samtgemeinde nicht leisten, mahnte indes Hartmut Post (CDU). Mit jedem Beschluss noch eine Schippe auf den ohnehin strapazierten Haushalt draufzulegen – das gehe nicht. Wo dringender Handlungsbedarf an der Straße bestehe, müsse eben zunächst provisorisch mit Schotter geflickt werden. Post bestand darauf, bei zwei Abschnitten zu bleiben.

Was, wenn es am Ende keine Förderung geben sollte? Dann werde die Samtgemeinde wohl eh erst einmal andere Möglichkeiten als den Gesamtausbau in Erwägung ziehen, um den Straßenzustand vom „roten Bereich“ (Note 3,6 bis 5) in den „gelben“ (Note 2,0 bis 3,5) zu verbessern, ahnte Rolf Ranke (HBL).

