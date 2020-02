Sekundenschlaf: Hoher Schaden bei Unfall auf A1

Groß Ippener/Wildeshausen – Als Folge von Sekundenschlaf ist am späten Samstagabend gegen 22.50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord in Richtung Osnabrück ein Sattelzugfahrer (35) von der A1 abgekommen. Das Fahrzeuggespann demolierte nach Angaben der Polizei die Seitenschutzplanke auf einer Länge von rund 60 Metern, kippte in der Böschung auf die Seite und blieb dort liegen. Der Fahrer verletzte sich nicht. Ein Strafverfahren gegen ihn läuft. „Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft wurde ein Zustellungsbevollmächtigter benannt“, so die Polizei, die den Schaden vorsichtig auf „mindestens 70 000 Euro“ schätzte. Die Bergung erforderte auf der A1 eine halbseitige Fahrbahnsperrung durch die Autobahnmeisterei Wildeshausen. Der mit Stückgut beladene Sattelzug musste von Hand entladen werden. Bis weit in den Sonntag hinein blieb die Sperrung des Hauptfahrstreifens aufrechterhalten. Die Polizei rechnete erst in den Nachmittagsstunden mit einer Aufhebung der Maßnahme.