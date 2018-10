Seit der Kindheit ein Faible für Nadeln und Nähmaschine

Harpstedt - Von Lea Oetjen. Mützen, Kleider, Pullover, Jacken und Socken – Ulla Mietzon trägt am liebsten Kleidung, die sie selbst genäht, gestrickt oder gehäkelt hat. Die Leidenschaft, der sie seit mehr als 40 Jahren nachgeht, hat sich die Harpstedterin seit geraumer Zeit zum Beruf gemacht. Doch erst vor Kurzem ist ihr beim Hökermarkt in Colnrade der erste Durchbruch gelungen. „Seitdem ist das Interesse an meiner Arbeit deutlich größer geworden“, erzählt Mietzon stolz.

Die Mutter von zwei Söhnen wohnt seit 14 Jahren in der Samtgemeinde Harpstedt und hat vorher als kaufmännische Angestellte gearbeitet. „Nach der Geburt meines zweiten Kindes habe ich keinen neuen Job gefunden, da ich Diabetikerin bin“, so Mietzon. Da habe sie die Entscheidung getroffen, in Zukunft von ihrer Handarbeit zu leben. „Es war immer ein Traum, mir das Hobby zum Beruf zu machen.“

Seit mehreren Jahren gibt die 51-Jährige schon Kurse im Nähen, Stricken und Häkeln in der Volkshochschule Wildeshausen, die laut eigener Aussage auch gut ankommen. „Es macht sehr viel Spaß.“ Ihr sei jedoch nicht klargewesen, wie groß das Interesse an ihrer Arbeit wirklich sei – das habe erst der Hökermarkt gezeigt. „Ich hatte im Vorfeld nur drei Wochen Zeit, um mich vorzubereiten. Da gab es auch Tage, an denen ich bis tief in die Nacht genäht habe“, meint sie. Das Feedback und die Verkaufsbilanz seien sehr gut gewesen und haben sie dazu inspiriert, ihr Können in Zukunft mehr und besser zu vermarkten. „Bei so ziemlich allen Märkten in der Umgebung habe ich inzwischen einen Stand angefragt. Auch ein richtiger Onlineshop soll im nächsten Jahr kommen“, offenbart Mietzon. Im Moment gehe es ihr erst einmal darum, hilfreiche Kontakte zu sammeln und das Geschäft ordentlich ins Rollen zu bringen. So hat sie zum Beispiel einen Instagram- und einen Facebookaccount, auf denen sie ihre Arbeiten zeigt und auch einige Tipps gibt. Die Profile laufen unter dem Pseudonym „Strickeline Hex Hex“ – ihrem Markennamen. „Wie ich darauf gekommen bin, weiß ich nicht mehr. ,Hex Hex‘ soll für meine Schnelligkeit stehen“, erzählt die 51-Jährige. Für einen Pulli brauche sie maximal zwei und für eine Jacke höchstens vier Tage. Eine bunte Mütze nähe sie in zwei bis drei Stunden. Das Talent dafür habe sie von ihrer ganzen Familie in die Wiege gelegt bekommen. „Meine Tante, meine Mutter und auch meine Oma haben alle genäht, gestrickt und gehäkelt“, erinnert sie sich.

Für die Zukunft ist zudem ein Katalog mit verschiedener Kleidung geplant, um auf Märkten ihre Arbeit einfacher präsentieren zu können. „Ich nähe auch im Auftrag und nach Wunsch“, merkt Mietzon an. Sie ist erreichbar unter Tel. 0152/03986362.

www.instagram.com/strickeline_hex_hex