Seit 49 Jahren aktiv involviert in den Austausch

Harpstedt/Loué – Seit 49 Jahren nimmt Elke Wachendorf aktiv am Austausch mit Loué teil. Sogar den Festakt in Harpstedt anlässlich der Unterzeichnung des Gemeindepartnerschaftsvertrages in der Schulpausenhalle (heute Grundschule) erlebte sie mit – als junges Mädchen. „Damals, 1969, war ich zwölf“, erinnert sich die 62-Jährige. Dass sie als Teenager, mit 13, erstmals ins Ausland reisen durfte, verdankte sie ihrem Beitritt zum Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Harpstedt. Den hatte 1968 Willi Laue erfolgreich „revitalisiert“. „Meine Schulklasse ist da seinerzeit ziemlich geschlossen eingetreten“, entsinnt sich die Harpstedterin, die als Querflötistin mitmischte. Von Anfang an waren der Spielmannszug und die Société Musicale de Loué, die Jahrzehnte später im Orchestre de la Vègre „aufging“, in die Gemeindepartnerschaft involviert. Elke Wachendorf nahm bereits 1970 am allerersten Gegenbesuch in Loué teil. Schon die Anreise entpuppte sich als großes Abenteuer: „Mit dem Nachtzug ging es von Bremen nach Paris. Viel geschlafen haben wir 13- und 14-Jährigen wegen der Aufregung nicht. Am Gare du Nord total übernächtigt angekommen, beförderte uns ein Bus zum Gare de L’Est. Mit einem Bummelzug ging es von Paris nach Le Mans. Von dort brachte uns wiederum ein Bus nach Loué.“

Demonstrativ wurden Fenster geschlossen Das erste Mal ohne ihre Angehörigen weit weg von zu Hause, keine Französischkenntnisse – die anfangs durchaus gemischten Gefühle im Ausland verschweigt Elke Wachendorf nicht. „Zusammen mit Jutta Mennebäck kam ich in eine Familie, die eine Autoreparaturwerkstatt hatte und einen schicken Bungalow bewohnte. Von den drei Kindern war ein Mädchen in meinem Alter. Wir sind mit offenen Armen empfangen worden“, schildert die Harpstedterin. Viele ältere Louéser hatten indes zu jener Zeit die Schrecken der von deutschem Boden ausgegangenen Weltkriege nicht vergessen. Elke Wachendorf hat das Bild von Fenstern und Türen noch im Kopf, die demonstrativ geschlossen wurden, wenn sich Gäste aus Harpstedt näherten. Solche Reaktionen seien im Unterschied zu heute vorgekommen – sogar recht häufig. Mancher ältere Franzose habe sich bereits abgeschottet, sobald er von der Straße auch nur deutschsprachige Konversation vernahm. Der Spielmannszug blieb 1970 länger in Loué. „Am Nationalfeiertag, am 14. Juli, gab es ein großes Fest. Dafür wurde ein riesiger Aufwand getrieben. Zusammen mit unserem Partnerorchester haben wir Spielleute am großen Umzug teilgenommen“, so Wachendorf. boh