Seit 40 Jahren Fuchsienfans

Für den schmalen Gartenstreifen vor und neben ihrem Haus suchten Marlene und Heinrich Barlage vor vielen Jahren eine Pflanzlösung. In Hannover entdeckten sie Fuchsien. Um die 300 davon hat das Harpstedter Rentnerpaar inzwischen – die meisten davon müssen jeden Winter ausgegraben werden.

Harpstedt – „Das ist so eine schmale Ecke, da wussten wir nicht, was wir machen sollten“, erzählt Heinrich Barlage. Tatsächlich: Der Garten direkt vor dem Haus an der Kleinen Eßmerstraße ist nicht besonders groß, noch schlauchiger wird es an der Gebäudeseite. Doch anstatt sich für praktische Büsche zu entscheiden, folgten er und seine Frau Marlene ihrem Geschmack und wählten etwas, das ihnen wirklich gut gefiel: Fuchsien. Die erste kauften sie 1982.

Nicht unzählige, aber immerhin knapp 300 von ihnen haben die 82-Jährigen angepflanzt. „Wir haben schon ein paar hundert aussortiert“, erklärt Barlage. Früher hätten die häufig pink oder rosa blühenden Nachtkerzengewächse in einem Abstand von nur 70 Zentimetern gestanden. Doch inzwischen fällt dem Paar die Arbeit, die der Garten mit sich bringt, zunehmend schwerer, deshalb hat es reduziert.

Hinzu kommt: Die beiden haben sich auf Sorten mit langem Stamm spezialisiert, die meist nicht winterfest sind. Das bedeutet, dass die Pflanzen jedes Jahr, in der Regel ab dem 18. Oktober, ausgegraben werden müssen. Nur einige wenige wachsen buschförmig und brauchen im Winter lediglich eine Abdeckung. Barlages haben dafür auf dem Grundstück, auf dem einst ein landwirtschaftlicher Betrieb war, einen ehemaligen Stall isoliert. Dort, im Dunkeln und bei mindestens fünf Grad, lagern bis Mitte Mai bis zu 270 Fuchsien.

Damit keine Schädlinge kommen, müssen die Gewächse zuerst beschnitten werden: Sämtliche Blütenstände und Blätter fallen der Gartenschere zum Opfer. In der neuen Saison treiben sie dann erneut aus und können prachtvolle, starke Blüten entwickeln. Das Winterlager soll nicht nur dem Kälteschutz dienen, erläutert Barlage: „Wenn sie die ganze Zeit geblüht hat, braucht die Pflanze Ruhe.“

Für das Harpstedter Paar sind die Fuchsien über die Jahre mehr geworden als ein kleines Hobby. Seit Anfang der 80er-Jahre, als sie die ersten anschafften, haben Barlages nicht nur viel Expertise im Vermehren der Nachtkerzengewächse gewonnen, sondern auch zahlreiche Bekannte und Freunde. Seit 1990 seien sie im Deutschen Fuchsienverband aktiv, in dem sich Interessierte austauschen. Neben 25 Bundesgartenschauen hätten sie unzählige Privatgärten besucht und seien regelmäßig in die Niederlande gefahren, um neue Sorten zu kaufen. Spezielle Fuchsiengärtnereien seien früher in Deutschland noch üblicher gewesen als heute, berichten sie.

Doch sie hätten sowieso am liebsten auf Pflanzen gesetzt, die sie selbst vermehrten. Sobald eine Neuanschaffung das erste Jahr überlebt hatte, sei sie fester Teil des Gartens geworden. Im Winter, erinnert sich Heinrich Barlage, habe die ganze Fensterbank voll mit kleinen Vorzuchttöpfen gestanden. Seine Frau Marlene bricht einen kleinen Zweig mit einigen Blättern ab: Daraus habe sie – in Erde und unter einer Glasglocke – neue Fuchsien herangezogen.

Inzwischen sei auch die Hitze ein Problem für manche der Pflanzen. Denn auch wenn die Fuchsie ursprünglich aus Süd- und Mittelamerika stammt, kommen einige Sorten mit der Sommerhitze hierzulande nicht zurecht und erleiden Verbrennungen, wie an den braunen, trockenen Blättern leicht zu erkennen ist.

Wie lange der Garten des Harpstedter Paars noch voller Fuchsien sein wird, hängt allerdings nicht vom Wetter ab. Die Arbeit, vor allem das Ein- und Ausgraben, sei schlicht zu viel, sagen sie. Doch die Begeisterung ist ungebrochen: „Ich könnte mich da den ganzen Tag mit beschäftigen“, sagt der 82-Jährige. Marlene Barlage blickt auf die vergangenen 40 Jahre zurück: „Zur Sucht wird das.“

Von Katia Backhaus