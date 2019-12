„Scouts“ als Multiplikatoren für Medienkompetenz

500 Euro für erfolgreiche Projektteilnahme der Oberschule

+ Die bisherigen Medienscouts (unser Bild) werden die Oberschule Harpstedt bald verlassen. Das Projekt geht aber weiter. Lehrerin Karin Theile (2.v.l.) betreut schon einen neuen „Medienscouts“-Wahlpflichtkurs aus Achtklässlern. 500 Euro für die erfolgreiche Projektteilnahme nebst Urkunde überreichte Christina Emmerich (links). Foto: Bohlken

Harpstedt – Jugendliche sollen möglichst früh lernen, Verantwortung für ihr Tun im Internet und in den sozialen Netzwerken zu übernehmen. Medienscouts können dabei eine wertvolle Hilfe sein. An der Oberschule Harpstedt übernahm diese Aufgabe ein etwa 20-köpfiger Wahlpflichtkurs (WPK) unter der Leitung von Karin Theile. Zwei Mädchen und zwei Jungen, Ina Renken, Anna von Döllen, Mika Ertel und Oskar Bisanz, ließen sich zu Medienscouts ausbilden. Sie schulten wiederum die übrigen WPK-Absolventen. „Letztlich waren dann alle als Medienscouts im Einsatz. Sie sind in die fünften und sechsten Klassen gegangen und haben Vorträge gehalten, um ihr Wissen weiterzugeben“, berichtet Lehrerin Karin Theile. Sie erwähnt zudem ein erarbeitetes Quiz sowie einen Infostand im Rahmen des Tags der offenen Tür an der Schule. Zudem habe es eine Umfrage zur Nutzung von Smartphones gegeben.