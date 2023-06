Schwerer Unfall In Colnrade: Drei Verletzte

Einen schweren Unfall in Colnrade musste die Polizei am Donnerstagabend aufnehmen. © Fotostan/K. Schmitt/imago (Symbolbild)

Colnrade – Zwei schwer verletzte Frauen, ein leicht verletztes Mädchen (7) und rund 45.000 Euro Blechschaden – das ist laut Polizei die Bilanz eines am Donnerstagabend um 19.15 Uhr in Colnrade passierten Verkehrsunfalls. Eine 44-jährige Frau aus Stolzenau war in Richtung Holtorf mit ihrem Audi beim Durchfahren einer Linkskurve auf der Hauptstraße in den Gegenverkehr geraten.

Der Wagen prallte mit dem Opel einer Wildeshauserin (34) zusammen, ehe beide Autos stark demoliert von der Fahrbahn abkamen. Beide Fahrerinnen blieben trotz ihrer Verletzungen ansprechbar. Im Opel erlitt die siebenjährige Tochter der Wildeshauserin leichte Blessuren. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. An den Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden.