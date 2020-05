Schwerer Unfall: Autobahn 1 nach Bremen mehrere Stunden gesperrt

Nach einem schweren Unfall auf der A1 bei Bremen ist die Autobahn für Autos, die aus Richtung Osnabrück kommen, in Richtung Norden am Donnerstagnachmittag voll gesperrt worden.

Groß Ippener/Delmenhorst - Zwischen Groß Ippener und Delmenhorst-Ost ist es am Donnerstag gegen 17 Uhr zu einem Unfall auf der Autobahn 1 gekommen. In Richtung Bremen wurde die A1 daraufhin voll gesperrt. Es kam zu einer Staubildung.

Der Fahrer eines Kleintransporters war an einem Stauende in ein anderes Auto gefahren, kippte anschließend auf die Seite und blockierte zwei Fahrstreifen. Drei weitere Autos wurden aufeinander geschoben. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, der Unfall-Verursacher in dem Kleintransporter blieb unverletzt.

Nicht zuletzt Lastwagenfahrern und Lastwagenfahrerinnen wird empfohlen, den Abschnitt der A1 bei Groß Ippener weiträumig zu umfahren.

