Harpstedt – 25 Erwachsene sowie sechs Kinder und Jugendliche, darunter vier Familien, haben 2019 in der Samtgemeinde Harpstedt mit Erfolg viel Schweiß für das Sportabzeichen vergossen. Die Verleihung konnte als Folge der Coronapandemie nicht – wie sonst – im Hotel „Zur Wasserburg“ erfolgen. „Da wir davon ausgehen, dass es eine Abnahmemöglichkeit für das Sportabzeichen 2020 geben wird, werden wir die Urkunden dann an den Trainingstagen aushändigen. Andernfalls werden wir uns mit den Teilnehmern in Verbindung setzen“, kündigt Andrea Winzinger aus dem Organisationsteam an. Nachfolgend die Namen derer, die das Sportabzeichen 2019 erlangten (in Klammern steht, ob es in Gold, Silber oder Bronze erreicht und wie oft die Bedingungen schon erfüllt worden sind).

. Kinder und Jugendliche: Fenna Bruns (Gold, dreimal), Maarten Bruns (Gold, dreimal), Niklas Lux (Gold, dreimal), Luisa Mahlstedt (Silber, dreimal), Jannick Briese (Silber, fünfmal), Marie Winzinger (Gold, elfmal). . Erwachsene: Jan Erik Strupat (Gold, einmal), Andreas Bruns (Silber, zweimal), Helmut Mahlstedt (Silber, zweimal), Bert Mahlstedt (Gold, zweimal), Sophie Winzinger (Gold, zweimal), Eike Bruns (Gold, dreimal), Wolfgang Mettelmann-Strupat (Gold, sechsmal), Marlis Holste (Gold, achtmal), Kerstin Strupat (Gold, achtmal), Herbert Sudmann (Silber, neunmal), Hinerk Halling (Gold, zehnmal), Lutz Wiegmann (Gold, elfmal), Harald Platzeck (Gold, zwölfmal), Georg Winzinger (Gold, zwölfmal), Andrea Winzinger (Gold, zwölfmal), Kirsten Plat-zeck (Gold, 14-mal), Sabine Daude (Gold, 16-mal), Karl-Heinz-Grohe (Bronze, 22-mal), Karin Jabusch (Gold, 26-mal), Hartwig Jabusch (Gold, 29-mal), Günter Kastendieck (Gold, 29-mal), Karlfred Schmidt (Gold, 30-mal), Anke Kracke (Gold, 33-mal), Rainer Briese (Gold, 34-mal), Ursula Ehlers (Silber, 35-mal). . Familiensportabzeichen: Familien Bruns, Strupat, Mahlstedt, Winzinger.