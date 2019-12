Schwank: Wenn der Schein trügt . . .

+ Probt eifrig: die Theatergruppe. Foto: Landjugend

Kirchseelte – Wie eine depressive Frau das Leben eines Versicherungsvertreters aus den Fugen geraten lässt, persifliert ein plattdeutscher Schwank, den die Theatergruppe der Landjugend Heiligenrode dreimal auch im Kirchseelter Dorfgemeinschaftshaus aufführt. Dort ist das turbulente Stück „Allns Bedrug“ am Sonntag, 9. Februar 2020, und Sonntag 16. Februar, 15 Uhr (jeweils mit Kaffee und Kuchen vom Büfett), sowie am Mittwoch, 12. Februar, 19.30 Uhr (mit Snack), zu sehen. Karten dafür gibt es im Kirchseelter Gemeindebüro sowie in Heiligenrode (Meyerhof, Klösterli) und in Stuhr-Brinkum (RH Cosmetic). Die Preise: 9,50 Euro (für die sonntäglichen Vorstellungen inklusive Kaffee) und 7 Euro (nur Eintritt) für die Mittwochaufführung. Ticketbestellungen nimmt Martin Grubert (Tel.: 04206/299 636 entgegen. Er spielt in dem Schwank von Christa Margret Rieken den Versicherungsagenten Paul Mustermann. Dessen Leben ist so aufregend wie die Zeitansage. Doch das ändert sich, nachdem sich der Psychiater Dr. Dr. Edzard von Hülsen (Tim Westermann) von seiner Lebensabschnittsgefährtin Rosa Schwerdtlein (Lea Westermann) getrennt hat. Der Zufall will es, dass der „Mustermann“ die Verlassene vor einem Suizid rettet und sie vorübergehend bei sich einquartiert. Seine Verlobte Erika Meier (Janine Pleus), zugleich seine Vermieterin, darf davon nichts mitkriegen. Das birgt bereits Zündstoff in sich. Es kommt noch dicker: Rosa vertritt die Überzeugung, sie habe die Gabe, mit Geistern kommunizieren zu können. Sie fängt an, nicht nur Pauls Haushalt, sondern auch sein bis dato sehr geordnetes Leben umzukrempeln. Der Versicherungsvertreter wendet sich daraufhin an ihren Ex-Freund, den Psychiater. Wovon er nichts ahnt: Nicht jeder in seinem Umfeld ist der, für den er sich ausgibt.