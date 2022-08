Horst-Schumacher-Cup startet am Sonnabend in Dünsen

Im Zeichen des Fußballnachwuchses steht der Turnierreigen. © Rottmann

Dünsen – Schon zum sechsten Mal in Folge bittet die Fußball-Spielgemeinschaft Dünsen-Harpstedt-Ippener (SG DHI) zum Horst-Schumacher-Cup (HSC): Insgesamt sieben Turniere werden in den Altersklassen U7 bis U13 ausgetragen, und zwar auf dem Sportplatz „An den Eichen“ in Dünsen.

Der Turnierreigen für die Nachwuchskicker startet am kommenden Sonnabend, 20. August. Er endet am Sonntag, 28. August. Neben dem eigenen Kreis haben rund 70 Mannschaften aus den Fußballkreisen Oldenburg-Stadt, Diepholz, Bremen und Bremerhaven ihre Teilnahme bestätigt. Die Organisatoren erhoffen sich ein tolles Event.

Der Startschuss zum „HSC 2022“ fällt am Samstag um 11 Uhr: Dann treten zwölf U7-Mannschaften als „Länderteams“ an und wetteifern in der sogenannten „FUNino Weltmeisterschaft“ um den Titel. Das Ganze findet tags darauf ab 11 Uhr in der Altersklasse U8 eine Fortsetzung: Dann kämpfen weitere zwölf „Länderteams“ um Tore und Punkte – in der Hoffnung, sich am Ende als „Weltmeister“ feiern lassen zu dürfen. Der Ausmarsch der Mannschaften ist für 13.30 Uhr geplant.

Ein Ruhetag im Verlauf der Woche

Ab Montag, 22. August, wird ab 16.30 Uhr in jeweils zwei Vierer- beziehungsweise Fünfer-Gruppen auf Jugendtore um die Podestplätze gespielt. Den Anfang macht die U10. Die U9 kommt am Dienstag zum Zuge.

Am Mittwoch folgt in Dünsen die erste Runde im Bezirkspokal (SG DHI gegen VfL Oythe U19). Am Donnerstag wird ein Ruhetag eingelegt. Der Freitag gehört von 16.30 Uhr bis 21 Uhr den Teams der U13. Von 14 bis 18 Uhr spielen die U11-Kicker am 27. August um die besten Platzierungen, während die Fußballer der U12 zum Abschluss der Veranstaltung am 28. August gegen das „Leder“ treten. Die SG DHI hofft auf viele Zuschauer, damit die Mannschaften angefeuert werden.

aro

Weitere Infos online unter sg-dhi-harpstedt.de.