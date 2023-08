Zusammenstoß auf Kreuzung in Schulenberg

Einen Unfall in Schulenberg musste die Polizei am Donnerstagmorgen aufnehmen. © dpa

Schulenberg – Beim Versuch, die Schulenberger Straße in Schulenberg aus Richtung „Am Wickhorn“ zur Feldstraße zu überqueren, hat am Donnerstag um 8.15 Uhr eine Autofahrerin (86) aus der Gemeinde Prinzhöfte die Vorfahrt einer Wildeshauserin (31) missachtet, die in Richtung Simmerhausen unterwegs war. Letztere wich laut Polizei mit ihrem Ford zwar noch nach links aus, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern.

Sie kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Die Blechschäden werden auf rund 7.000 Euro geschätzt.