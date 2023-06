Rede für Abschlussschüler: Wo ChatGPT kläglich versagt

Von: Jürgen Bohlken

Vor der Feierstunde ließen sich die Abschlussschüler als Gruppe ablichten – bereits mit Vorfreude auf den Ball, „die Nacht der Nächte“, im Hotel „Zur Börse“ in Twistringen. © Bohlken

Harpstedt – Eine Rede zum Schulabschluss schreiben? Die Lehrkräfte Lena Behrends und Natalie Wohlers machten die Probe aufs Exempel und ließen diese Aufgabe einfach mal ChatGPT erledigen.

Das ernüchternde Ergebnis fassten sie am Freitag während der Feierstunde für die 71 Abschlussschüler der Oberschule (OBS) Harpstedt mit Zeugnisausgabe so zusammen: „Ihr seid so viel mehr, als sich eine künstliche Intelligenz jemals ausmalen könnte. Ihr seid mehr als diese hohlen Phrasen, die zusammengeklatscht sogar eine halbwegs passable Abschlussrede ergeben würden. Ihr seid gefüllt mit Erinnerungen, Erfahrungen, Neugier, Witz, Humor. Mit Emotionen. Einfach mit allem, was einen Menschen ausmacht.“ Der obligatorische gute Rat für die Zukunft folgte auf den Fuß: „Nutzt eure Talente dafür, etwas zu machen, was euch wirklich wichtig ist und euch Spaß macht. Ihr seid selbst der Autor eurer eigenen Lebensgeschichte.“

Rektorin Etta Mörking freute sich, nach ihrer Genesung zurück an der OBS zu sein. „Bleibt zielstrebig, seid mutig und selbstbewusst. Freut euch über das Erreichen auch kleiner Ziele und behaltet die großen im Blick!“, gab sie den zu verabschiedenden Mädchen und Jungen mit auf den Weg. „21 von euch werden im kommenden Schuljahr die Klasse BO 10 durchlaufen und 23 eine Ausbildung beginnen“, erläuterte die Rektorin. 18 besuchten künftig die BBS und sechs ein berufliches Gymnasium.

Etta Mörking (rechts), Rektorin der Oberschule Harpstedt, ehrte im Verlauf der Feierstunde die Abschlussschülerinnen und -schüler mit den besten Zeugnisnotendurchschnitten ihrer Klassen: Noah Schweickart, Khatun Omar, Leonie Zimmermann, Tom Bardt, Can Azko, Ingeborg Pfeilsticker und Laya Neumann (von links). © Oberschule Harpstedt

Mörking rief den Tag der Einschulung mit Aufregung und großen Erwartungen ins Gedächtnis zurück: „So lange her und doch ganz schön nah“, dächten sich wohl nun viele Eltern. Deren Kinder hätten in den Klassengemeinschaften „ein Zuhause gefunden“, und die Lehrkräfte hätten sie gut betreut. „Ihr habt gelernt, gebüffelt, gezittert und euch hoffentlich auch ganz oft gefreut“, sagte die Rektorin – an die Abschlussklassen gewandt.

Zehn Jahre Schule sind endlich vorbei. Jetzt leben wir wieder sorgenfrei.

„Euch steht die Welt offen!“ Dieser Einschätzung Mörkings pflichtete Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel bei. Er wolle mit seiner Rede nicht als „alter Sack“ wahrgenommen werden, der von seiner Jugend und damit aus gänzlich anderen Zeiten erzähle. Tatsache aber sei: Im Unterschied zu Jahren mit bis zu 40 Prozent Jugendarbeitslosigkeit sei heute wirklich alles anders. Wer sich derzeit um eine Lehrstelle bemühe, könne sich quasi seinen Ausbildungsplatz aussuchen. „Es ist heute nicht so wichtig, schon gleich nach der Schule zu wissen, was ich die nächsten 40 Jahre in meinem Arbeitsleben machen will“, sagte Nagel. Es sei eher möglich als früher, einen eingeschlagenen Weg, der sich nicht als der richtige entpuppe, zu korrigieren. Die Berufsperspektiven seien gut und gäben keinen Anlass zu Sorge.

Neben Marie Jung als Schülervertreterin sprach Carola Borchers als Elternvertreterin ein Grußwort. Der Schulelternrat bringe den Abschlussschülern jeweils ein symbolisches Geschenk mit. „Letztes Jahr war es ein Kompass, der den Weg in die Zukunft weisen sollte, und das Jahr davor eine Blumentsaatmischung, aus der bei richtiger Pflege etwas Prachtvolles entstehen kann. Diesmal ist es viel Glück“, sagte Borchers und ließ die Katze aus dem Sack: „Wir haben euch Glückskekse mitgebracht.“

Die Abschlussklassen selbst bereicherten die Feierstunde mit Videobeiträgen. Ebenso mit einem Abschlusssong zur Melodie von „Don‘t worry, be happy“. „Zehn Jahre Schule sind endlich vorbei. Jetzt leben wir wieder sorgenfrei. No worries, be happy. Die alten Mappen hau‘n wir in den Sack. Vielleicht geben wir auch noch die Bücher ab. No worries, be happy“, hieß es in der ersten Strophe – und in der letzten: „Jetzt gibt“s für uns Neues zu wagen. Drum woll‘n wir heut‘ auch mal ,Danke“ sagen. (...) Wir hatten hier auch eine schöne Zeit. Jetzt sind wir für uns‘re Zukunft bereit.“