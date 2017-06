Schulabgänger feiern sich ausgelassen selbst in Hackfelds Scheune

Klein Ippener/Harpstedt - Gegen 23 Uhr kamen die Schulabgänger der Oberschule Harpstedt am Freitag in Hackfelds Scheune in Klein Ippener allmählich in Tanzlaune. DJ Mabuse aus Bremen traf ihren Geschmack mit Pop-Hits und HipHop. „Beim Abschlussball sind wir Lehrer nur ,geduldete' Gäste“, verriet Eike Harnisch. Gleichwohl nahmen er und diverse Kollegen gern die Chance wahr, ein letztes Mal mit ihren bisherigen „Schützlingen“ zu feiern, die sie mit Ausnahme derer, die in die H10 wechseln, wohl so schnell nicht wieder zu Gesicht bekommen. Eine ausgelassene Stimmung herrschte in der Scheune. Auch die Eltern, die alles vorbereitet und organisiert hatten, amüsierten sich. - Foto: Bohlken