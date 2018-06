Schulabgänger, Eltern und Lehrer amüsieren sich auf dem „Maskenball“, wobei die Masken Nebensache sind

Klein Ippener - „Maskenball“ lautete am Freitag das Motto der von Eltern und Schülern organisierten Abschlussparty für die Abgänger der Oberschule Harpstedt in Hackfelds Scheune in Klein Ippener.

Beim Stylen hatten die Absolventen alles gegeben. Die Mädels trugen geradezu atemberaubende Kleider. Masken gab es zwar; sie spielten im Verlauf des Abends aber keine große Rolle. Bei Musik, die DJ Ralle auflegte, kam die geschlossene Gesellschaft in Tanzlaune. Schulabsolventen und Freunde, Eltern und Lehrer feierten ein rauschendes Fest in der schön geschmückten Scheune. Besonders großen Gefallen fanden die Jugendlichen daran, sich durch eine Selfie-Box ablichten zu lassen. - Fotos/Montage: Bohlken