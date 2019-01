Schützenverein hat in einen neuen Waffenschrank investiert

Winkelsett - 766 Euro hat sich der Schützenverein Reckum-Winkelsett einen neuen Waffenschrank kosten lassen. Die Begutachtung des Schießstandes schlug mit 333 Euro zu Buche. Und um verstorbene Mitglieder mit Kränzen sowie Todesanzeigen die letzte Ehre zu erweisen, erleichterte der Verein sein Guthaben um etwa 1 000 Euro. Gleichwohl haben die „Grünröcke“ am Freitagabend während ihrer Jahreshauptversammlung in der Winkelsetter Schießhalle die Beiträge nicht erhöhen müssen.

Die (bislang 148) Mitglieder sind im Durchschnitt 56 Jahre alt. Austritte gab es im zurückliegenden Jahr nicht zu beklagen, vermeldete der Vorsitzende Hilmer Corßen. Erfreulich: Als Neumitglieder verstärken Cynthia Degener, Ralf und Alina Wolle, Jarek Höfemann, Michelle Stöver, Luisa Mahlstedt und Vivien Rolappe den Verein.

Die Kasse werden im kommenden Jahr Jürgen Speckmann und Maren Mahlstedt prüfen. Über seine Wiederwahl freute sich der Vorsitzende Corßen. Bestätigung in ihrem Amt erfuhr außerdem die erste Damenbeauftragte Meike Hartlage. Eine Baustelle bleibt indes die Kassenführung. Da diese Aufgabe noch nicht in feste Hände vergeben werden konnte, nimmt sie Frank Nienaber weiterhin kommissarisch wahr. Schon 2017 hatte er sich dazu bereit erklärt. Für den aus dem Amt geschiedenen dritten Schießwart Heinz Riedemann aus Winkelsett will ebenfalls ein Nachfolger gefunden werden. Während der Hauptversammlung konnte der Verein diese „personelle Lücke“ noch nicht schließen. Das dürfte aber wohl in absehbarer Zeit gelingen. Als Nachfolger kommen ein oder sogar zwei Anwärter in Frage; beide müssen aber zuerst einen Lehrgang besuchen.

In den Genuss einer Ehrung für 40-jährige Mitgliedschaft kam in Abwesenheit Walter Meyer. Mit Andreas Tepe gab es einen weiteren Geehrten, der auf 25 Jahre Vereinszugehörigkeit zurückblickt. Über einen höheren Dienstgrad freuten sich - nach ihrer Beförderung zu „Unteroffizieren“ - die zweite Schriftführerin Jessica Bahrs und die zweite Kassenwartin Svenja Willms.

Im Rahmen eines Arbeitsdienstes rüsten die Schützen die Schießanlage am Sonnabend, 4. Mai, für die neue Saison. Das Pokalschießen in Winkelsett folgt am Freitag, 24. Mai. Im Verlauf des Schützenfestes am 22. und 23. Juni ermittelt der Verein die Thronfolger der aktuellen Majestäten. Theaternachmittag und Kremserfahrt entfallen. Neu in den Terminkalender des Schützenvereins ist ein Erwachsenen-Spaßtag gerückt, der am 3. August auf dem Programm steht.

boh