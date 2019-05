Colnrade: Andrea Verstappen erringt Königswürde

Colnrade/Beckstedt – Das Umschießen während des Schützenfestes am Samstagabend im Schießkeller des Colnrader Dorfgemeinschaftshauses hätte spannender nicht sein können. Am Ende proklamierte der Vorsitzende des Schützenvereins Beckstedt, Johann Wilken Lehnhof, eine Schützenkönigin: Andrea Verstappen schwingt nun gemeinsam mit ihrem Prinzgemahl Tony Gödecke für ein Jahr das Zepter.

„Wir freuen uns, wieder eine Königin zu haben, zumal 2020 das 50-jährige Bestehen der Damenriege ansteht“, sagte der Vorsitzende. 16 Anwärter hatten es ins Umschießen geschafft; zum Schluss wetteiferten noch drei um den Thron. Vize-König wurde Frank Burgsmüller – und „Vize-Vize“ Hans-Ulrich Otto. Als Ehrendamen begleiten Katrin Bethke und Isabell Lindemann die neue Königin durch das Jahr ihrer Regentschaft.

Schießsportleiter Thomas Gerlach hatte im Vorfeld sieben Werktage geopfert, um die Schießstände so herzurichten, dass jederzeit die Ergebnisse während des Königsschießens für alle sichtbar waren.

Auch einen neuen Juniorenkönig hat der Schützenverein Beckstedt bereits am ersten Festtag proklamiert: Jonas Niemann löste als Majestät den wegen eines Sportunfalls verhinderten Christoph Kammann ab. Er besiegte fünf weitere Teilnehmer und machte Melissa Kurz zu seiner Prinzgemahlin. Vize-Juniorenkönigin wurde Merle Brandes – und „Vize-Vize“ Jarek Höfemann. Schon am Nachmittag hatte sich im Glücksschießen Celina Hacken durchgesetzt, gefolgt von Markus Harms, Marc Kuhlmann und Yannik Böhning.

+ „Tante Mimi“ begeisterte am Sonnabend mit Schlager-Oldies. © aro

Nachdem die ersten beiden Majestäten in Amt und Würden waren, feierten die Schützen und ihre Gäste ausgelassen zur Musik von DJ Tarri im Festzelt. Zwischendurch begeisterte „Tante Mimi“ für rund eine Stunde. Die Osnabrückerin sang beliebte Schlager-Evergreens live zu Playbackmusik. Sie trat in einem Mini-Kleid und weißen Kniestrümpfen auf. Von „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ (Bill Ramsey) über „Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling“ (Siw Malmkvist) und „Zwei kleine Italiener“ (Conny Froboess) bis hin zu „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“ (Conny Francis) hatte die Sängerin etliche „Hits von damals“ in ihrem Repertoire. Zunächst noch etwas verhalten, nahm die Stimmung dann beim Schunkeln zu Peter Alexanders „Die kleine Kneipe in unserer Straße“ an Fahrt auf. Schließlich kam sogar die Jugend in Tanzlaune.

Hochstimmung herrschte am Sonntagnachmittag im Festzelt, als der neue Jugendkönig Maximilian Brehmer und seine Prinzgemahlin Jette Lindemann, zugleich Vizekönigin, einen flotten Ehrentanz aufs Parkett legten. „Das hat gestern bei den Erwachsenen teilweise nicht so gut ausgesehen“, unkte Johann Wilken Lindemann.

+ Beim Ehrentanz: das Jugendkönigspaar. © Bohlken

Von 20 Anwärtern waren zwei ins Umschießen gekommen, und dort unterlag Jette dem neuen Jugendkönig mit hauchdünnem Rückstand. „Als Maximilian gesagt bekam, er habe drei Schuss, hatte er schon dreimal angelegt“, flachste der Vorsitzende. Das Ergebnis im Stechen kommentierte er mit den Worten: „Besser geht’s nicht!“ Dritter im Königsschießen („Vize-Vize“) wurde Merten Hüffermann mit 55 von 60 möglichen Ringen.

Kleinkaliber-Schießorden bekamen Hans-Ulrich Otto (Bronze), Markus Kuraschinski (Silber) und Florian Kuraschinski (Gold) verliehen. Kleinkaliber-Schießorden wurden Uwe Bahrs (Bronze), Thomas Gerlach (Silber) und Jarek Höfemann (Gold) an die Uniformjacken gesteckt.

+ Nach der Proklamation vom Sonnabend – von links: Hans-Ulrich Otto, Frank Burgsmüller, Katrin Bethke, das neue Königspaar Andrea Verstappen und Tony Gödecke, Isabell Lindemann, Melissa Kurz, Juniorenkönig Jonas Niemann, Merle Brandes und Jarek Höfemann. © Rottmann

Im erstmals ausgetragenen Lichtpunktgewehr-Glücksschießen für Kinder belegten Ragnar Looyen, die Vorjahresjugendkönigin Lea Dullin, ihr Thronfolger Maximilian Brehmer, Louisa Bahrs und Sarah Baranczek die Plätze eins bis fünf.

Als Glücksgriff erwies sich Kay Christiansen aus Schleswig-Holstein, der das Zelt beim Sonntagsfrühschoppen als DJ-Ötzi-Double zum Kochen brachte. Colnrades Bürgermeisterin Anne Wilkens-Lindemann schwärmte: „Das war ein rundum schönes Schützenfest.“ aro/boh