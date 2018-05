Der Schützenkönig in Horstedt ist erstmals eine Königin

Sandra Lehmkuhl hat ein Stück Vereinsgeschichte geschrieben / Kinder liefern sich spannenden Schießwettbewerb: Paula Wöbse siegreich

+ Strahlende Gesichter gab es nach der Pokalverleihung und der Proklamation. Von links: Sabrina Wenke (Jugendpokal), Kinderkönigin Paula Wöbse, Vizekönig Clemens Baumgarten, das neue Königspaar Sandra und Carsten Lehmkuhl, der König der Könige, Hans-Heinrich Stöver, und der zweite Vorsitzende Michael Hacke. - Foto: Rottmann

Horstedt - Eine Sensation konnte der Schützenverein Schulenberg-Horstedt am Samstagabend vermelden: In der 118-jährigen Vereinsgeschichte ist, begleitet von Jubelgesängen, kräftigem Applaus und rhythmischem Klopfen der Holzgewehre, erstmals eine Schützenkönigin proklamiert worden. „Seit zehn Jahren schießen bei uns Männer und Frauen gemeinsam auf die Königsscheibe. Ich freue mich besonders darüber, heute unsere erste Königin Sandra Lehmkuhl ehren zu dürfen“, sagte der zweite Vorsitzende Michael Hacke. „Ich bin total überwältigt. Ich freue mich auf das kommende Jahr“, erwiderte die neue Majestät. Ihr zur Seite steht mit ihrem Gatten Carsten – natürlich ebenfalls zum allerersten Mal in der Vereinshistorie – ein Mann als „Schärpenträger“. Der bisherige Regent Stefan Baumgarten, zugleich auch erster Vorsitzender des Schützenvereins, erhielt eine Plakette, die ihn an seine Königszeit erinnern soll.