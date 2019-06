Wohlde/Mahlstedt/Harpstedt – Am „Buntmachen“ für das kommende Schützenfest in Wohlde sollen sich am Mittwoch, 26. Juni, alle Mitglieder des Schützenvereins Wohlde-Mahlstedt beteiligen. Treffpunkt ist um 18 Uhr der Schießstand. Nach getaner Arbeit gibt es Getränke und Grillwurst für die Beteiligten.

Das zweitägige Schützenfest startet am Freitag, 28. Juni, um 17 Uhr mit dem Antreten der Kinder, Schützinnen und Schützen am Hof Behrens sowie einem sich anschließenden Marsch zum Abholen der Vizekönige Herbert Hirsch und Heinz Brüning. Danach locken in der Schießanlage auf dem Festplatz Preisschießen um Geld, Fleisch, Aale und Forellen. Am Abend will DJ Dirk Timmermann für gute Laune sorgen. Am Sonnabend, 29. Juni, treffen sich Kinder, Damen und Schützen um 12.30 Uhr am Willy-Meyer-Damm in Wohlde, um sodann mit einem Reisebus nach Harpstedt zu fahren. Vom Parkplatz der dortigen Polizeistation geht’s gegen 12.45 Uhr zu Fuß zu den amtierenden Majestäten Christoph Windhusen und Janne Lara Kolloge sowie – nach einem (für die Kinder natürlich alkoholfreien) Umtrunk – zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr zurück zum Hof Behrens und weiter zum Festplatz. Dort angekommen, beginnen sogleich Königs- und Preisschießen (um Fleisch, Aale und Forellen). Nach der Kinderkönigskrönung um 17 Uhr mit Vergabe von Geldpreisen an die Kinder folgt um 20 Uhr die Proklamation des neuen Schützenkönigs oder der -königin, ehe DJ Dirk Timmermann erneut zum Tanz spielt.

Einen Film mit Szenen aus dem Vereinsleben schauen sich die Schützen am Montag, 1. Juli, 20.30 Uhr, bei Christoph Windhusen in gemütlicher Atmosphäre an. boh