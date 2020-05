Schützenfest muss ausfallen

Groß Ippener – Im aktuellen Fünf-Stufen-Plan der Landesregierung zur Bewältigung der Corona-Pandemie ist unter anderem ein klares Verbot von Schützenfesten bis Ende August verankert. Daran ist natürlich auch der Schützenverein Ippener gebunden. Will heißen: Das Ippener Schützenfest, das für den 5. und 6. Juni geplant war, fällt aus. „Das Vereinsleben ruht derzeit komplett. Alle Vereinstermine in diesem Jahr werden auf Grundlage der derzeitigen Beschränkungen ebenfalls abgesagt. Bei Änderungen wird der Verein seine Mitglieder entsprechend informieren“, heißt es weiter in einer Pressemitteilung der Ippener Schützen.