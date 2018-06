Schützenfest: Alle Königstitel gehen die Familie Rolappe

Premiere nach 111 Jahren

+ © Rinne © Rinne

Winkelsett - „Das hat es in unserer 111-jährigen Vereinsgeschichte noch nicht gegeben. Alle Königstitel gehen in eine Familie!“, staunte der Vorsitzende des Schützenvereins Reckum-Winkelsett, Hilmer Corßen (l.), am Sonntagabend bei der Krönung zum Abschluss des Winkelsetter Schützenfestes.