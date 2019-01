Schützen segnen Vereinsordnung ab

Wohlde - Von Justin Hansemann Und Jœrgen Bohlken. Einen Entwurf für eine neue Vereinsordnung haben die Mitglieder des Schützenvereins Wohlde-Mahlstedt am Sonnabend während ihrer Jahreshauptversammlung gebilligt. Darin sind beispielsweise der Ablauf des Schützenfestes, die Voraussetzungen für das Erringen der Königswürde oder die Pflichten der Majestäten festgelegt. Die Vereinsordnung soll auch Neumitgliedern als Orientierungshilfe dienen. Sie kann, da sie von der Vereinssatzung abgekoppelt ist, auf Mitgliederbeschluss mit einfacher Mehrheit geändert werden.

Ein sensibles Thema, nämlich die Verfahrensweise nach dem Tod eines Vereinsmitgliedes, diskutierte die Versammlung mit der nötigen Feinfühligkeit. Am Ende kamen die Anwesenden überein, dass künftig das Tragen des Sarges nicht mehr von Mitgliedern geleistet wird, weil diese Aufgabe vielfach einfach nicht mehr leistbar ist. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Das bedeutet auch: An Beerdigungen nimmt jeweils eine Abordnung des Vereins teil, und in der Zeitung wird eine Todesanzeige geschaltet.

Die Vereinsstärke hat sich derweil um zwei auf aktuell 99 erhöht. Gut möglich also, dass der Schützenverein Wohlde-Mahlstedt demnächst das 100. Mitglied in seinen Reihen willkommen heißen kann. Die Schützen planen ferner den Aufbau einer Schießmannschaft, die auf Teilnahmen an Schießwettbewerben anderer Vereine vorbereitet werden soll, aber auch gemeinsam übt und Erfahrungen sammelt. Konkrete Termine zu diesem Thema werden ab Februar mitgeteilt.

Im Verlauf der anstehenden Wahlen erfuhren der Vorsitzende Frank Bitter, der erste Kassenwart Cord-Georg Weidenhöfer, der erste Schießwart Uwe Pasiwan, Jugendwart Maik Bitter, Fahnenträger Heinz-Gerd Brüning und Vereinswart Carsten Beneke Bestätigung in ihren Ämtern. Aus zeitlichen Gründen trennte sich Carmen Müller vom Schriftführer-Amt. Zu ihrem Nachfolger wählte die Versammlung für vier Jahre einstimmig Holger Kolloge aus Wildeshausen. Zusammen mit Matthieu Turken kümmert sich Carmen Müller künftig um die Betreuung des Spieleprogramms für die Kinder an den beiden Schützenfesttagen. Rund 20 Jahre hatte Kerstin Bitter diese Aufgabe übernommen. Als Anerkennung für dieses Engagement erhielt sie ein Geschenk.

Für 50-jährige Treue zum Schützenverein Wohlde-Mahlstedt ehrte der Vorstand Heinrich Sudmann aus Harpstedt. Jeweils in den Genuss einer weiteren Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft kamen Heinz Volkmer und Heiner Göbberd aus Harpstedt sowie Jürgen Bührmann aus Mahlstedt. Eine Anerkennung fand ein Rekord, den Herbert Hirsch als zwölffacher Vizekönig aufgestellt hat. Er errang aber auch schon die Königswürde - und ebenso die „König der Könige“-Würde.