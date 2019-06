LzO-Filialleiterin überreicht Informatikern 500 Euro Preisgeld

Harpstedt - Als Christina Bitter (r.), die Leiterin der Harpstedter Filiale der Landessparkasse zu Oldenburg(LzO), am Mittwochmorgen in den Wahlpflichtkurs (WPK) Informatik kam, um einen Scheck über ein Preisgeld von 500 Euro zu überreichen, staunte sie nicht schlecht: Die Mädels hatten sich in fesche Dirndl gehüllt.

Der Hintergrund: Der gesamte WPK gehört zu den Abgängern der Oberschule Harpstedt; der Verabschiedung am Freitag gehen „Mottotage“ voraus, und das Motto für den Mittwoch lautete „Oktoberfest“. Das erhaltene Preisgeld resultiert indes aus einer Auslosung und stammt vom Niedersächsischen Sparkassenverband, der damit die erfolgreiche Teilnahme der Oberschule am Projekt „Ran an den Computer – Schüler schulen Senioren“ der Landesinitiative n-21 belohnt. Im März hatten die Jugendlichen aus dem von Karin Theile geleiteten WPK an zwei Tagen ältere Herrschaften an PC oder auch Smartphone trainiert – zugeschnitten auf die Themenfelder, in denen die Senioren selbst Defizite sahen und sich unsicher fühlten.

Das generationsübergreifende Projekt kam bei allen Beteiligten hervorragend an. Die Oberschule will es daher im kommenden Schuljahr in eigener Regie wiederholen. Von den 500 Euro habe der WPK nun selbst zwar nichts mehr, wohl aber die „nachfolgenden Schüler“, merkte Konrektorin Ute Hegen (l.) an. Das Geld fließe auf das Konto des Schulfördervereins. Davon solle ein iPad mit Stativ – zum Drehen von Filmen – für die Oberschule angeschafft werden.