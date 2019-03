Schüler schlüpfen in die Lehrerrolle

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Ja, sie sei mit etwas Herzklopfen in die Oberschule Harpstedt gekommen, gesteht Elke Petersen. „Ich bin ein ziemlicher Laie im Umgang mit dem Computer. Aber die Mädchen machen das ganz toll“, bescheinigt die Harpstedterin Lisa Seeck und Malin Breckweg. Die beiden Schülerinnen schlüpfen zusammen mit zwölf weiteren Jugendlichen aus dem Wahlpflichtkurs Informatik in die für sie durchaus ungewohnte Lehrerrolle.

An zwei Tagen vollzieht sich im Computerraum der Oberschule ein Treffen der Generationen: Schüler schulen „Silver-Surfer“ der Generation 60+ an PC, Tablet oder auch Smartphone. Berührungsängste offenbaren sich nicht. Die insgesamt acht teilnehmenden Seniorinnen und Senioren sagen geradeheraus, was genau ihnen die Jugendlichen beibringen sollen. Heidi Schumacher will vor allem Englisch lernen – und stellt fest, dass ihr sogar dafür der PC von Nutzen sein kann. „Meine Tochter Julia lebt seit zehn Jahren in Georgia“, verrät die Harpstedterin. Gern würde sie die Landessprache erlernen, zumal sie, wenn sie in die Vereinigten Staaten reist, oft Hände und Füße für die Verständigung bemühen muss. Umso mehr freut es sie, dass sie dank ihrer Teilnahme am „Silver-Surfer“-Kurs auf ein sogar kostenfreies Englisch-Lernangebot im Internet stößt.

Für Elke Petersen legen Lisa Seeck und Malin Breckweg im Nu einen E-Mail-Account an. Der Umgang damit wird sogleich getestet: Probeweise schickt Elke Petersen einer ihrer beiden „Lehrerinnen“ eine Mail. Mal selbst Wissen zu vermitteln statt vermittelt zu bekommen – das sei so, „als würde ich meiner eigenen Oma etwas erklären“, sagt Malin.

Mit Wolfgang Pavel zählt auch ein Dötlinger zu den „Silver-Surfern“. Der frühere Fleischer, der als Hornist (Bariton) im Musikkorps Wittekind mitwirkt, gibt offen zu, dass er durchaus noch einige PC-Grundkenntnisse benötige. „Ich lerne aber immer gern dazu“, versichert er.

Möglichkeiten, die verblüffen

Der 68-Jährige lässt sich unter anderem zeigen, wie der Profi Fotos bearbeitet und Bilder mit einem Schriftzug versieht. Zu Hause sitzt er schon mal selbst am PC, um etwa Dinge online zu bestellen oder Internetradio zu hören. Auch spielt er gern Solitär und Mahjong – vor allem im Winter, wenn’s im Garten nichts zu tun gibt. Dass Computer deutlich mehr können, als die grauen Zellen beim „Daddeln“ zu bemühen, beweist ein Musikerkollege. „Wenn ich ihm Noten im Bassschlüssel gebe, transferiert er sie mithilfe eines Programms in den Violinschlüssel“, staunt Pavel.

Googeln, Online-Banking oder auch Bestellungen via Internet sind indes Winfried Schöler aus Harpstedt nicht fremd. Der 75-Jährige interessiert sich im Kurs unter anderem für das Aufstellen von Tabellen am PC.

Die Möglichkeiten von Smartphone, Tablet und Co. faszinieren die Senioren durchaus. So auch, um nur ein Beispiel zu nennen, eine App, die anhand eines Fotos eine Pflanzen-Art bestimmen und benennen kann.

Ohne Computer gehe heute ja fast nichts mehr, seufzt Helmut Niehaus aus Kirchseelte, Vorsitzender des Vereins „Dorf und Natur“. Ob im Kontakt mit Sportbund oder Finanzamt – der Schriftverkehr werde mittlerweile praktisch komplett papierlos abgewickelt. Auch Niehaus zeigt sich lernwillig. Jedem Trend folgt er trotzdem nicht. Zwar besitzt er ein Handy, aber bewusst kein Smartphone. Messenger und soziale Netzwerke können ihm gestohlen bleiben. „Wenn jemand was von mir will, soll er mich anrufen“, formuliert Niehaus seinen Standpunkt klipp und klar.

Die Schüler gehen in ihrer Rolle richtig auf. Leon Meinhard aus der R10b sieht darin eine „willkommene Abwechslung“. Und sein Klassenkamerad Justin Rauch fühlt sich irgendwie gar nicht wie ein Lehrer, sondern eher wie ein Vermittler. Über das Kursgeschehen wacht Lehrerin Karin Theile, die sich als Administratorin auch federführend um das schulische Netzwerk „IServ“ kümmert.

Der Kurs wird am 28. März fortgesetzt, und vermutlich sind dann alle „Silver-Surfer“ wieder dabei.