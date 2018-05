24 Schüler aus Loué weilen in Harpstedt

Harpstedt - 24 (Austausch-) Schüler vom Louéser Collège St. Michel und zwei erwachsene Begleiterinnen erwartet die Oberschule vom 23. bis zum 29. Mai in Harpstedt. Untergebracht sein werden die Gäste in privaten Quartieren ihrer Gastgeber.

Die Gruppe aus Harpstedts Partnerstadt Loué soll am 23. Mai gegen 11 Uhr in Harpstedt eintreffen. Offiziell begrüßt wird sie in der Delmeschule. Das Austauschprogramm sieht einen Empfang bei Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse im Amtshof und – nur für die Franzosen – eine Harpstedt-Rallye (24. Mai) vor, ferner einen Besuch des Auswandererhauses in Bremerhaven und eine Wattwanderung in Cuxhaven (25. Mai), eine Heide-Park-Fahrt (28. Mai) sowie ein Abschluss-Grillfest bei Annelen und Michael Voß in Harpstedt (29. Mai – direkt vor der Abreise der Gäste).

Am 24. und am 29. Mai nehmen die jungen Franzosen am Unterricht in der Oberschule Harpstedt teil. - boh