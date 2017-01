Schüler aus fünften Klassen avancieren zu „SchmExperten“

HARPSTEDT - Chiara und Veronique rühren Kräuter in Quark ein. Alberto, Niklas und Michael schneiden derweil Wurzeln, Gurken und Kohlrabi klein. Das Geschehen in der Küche der Oberschule Harpstedt erinnert an das hinlänglich bekannte Landfrauen-Kochen „mit Kindern“. Allerdings fällt auf, dass auf dem Herd kein Topf steht und nichts in den Backofen geschoben wird. Will heißen: Die Küche bleibt kalt. Aus gesunden Produkten kredenzen die Fünftklässler „Power-Sandwiches“, Fingerfood auf Rohkost-Basis oder auch „Fruit Dreams“ und Milchshakes.

An je drei Tagen avancieren die Mädchen und Jungen aus den Klassen O 5a und O 5b unter der Leitung von Landfrau Frauke Holzschuher zu „SchmExperten“. Hinter diesem Schlagwort verbirgt sich ein innovatives Unterrichtskonzept, das der aid infodienst e.V. mit finanzieller Förderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft entwickelt hat, und zwar im Rahmen des nationalen Aktionsplans „In Form“, „Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung“. Es will den Schülern durch Experimentieren und Ausprobieren gesunde Nahrungsmittel schmackhaft machen, die Grundlagen einer ausgewogenen Ernährung auf der Basis der „Ernährungspyramide“ veranschaulichen und Begeisterung für das Kochen wecken. Ganz nebenbei erwerben die Jugendlichen durchaus nützliche alltägliche Fähigkeiten im Umgang mit Küchenutensilien oder auch beim Eindecken eines Tisches.

Mit „Kochen für Kindern“ hat das Programm rein gar nichts zu tun. Dem Geschmackssinn kommt eine besondere Bedeutung zu. „Die Schüler probieren beispielsweise drei Sorten Brötchen oder kosten und identifizieren mit geschlossenen Augen verschiedene Gemüse“, erläutert Frauke Holzschuher. Die dahinter steckende Botschaft: Gesundes muss keineswegs schlecht schmecken. Zu den erklärten Zielen des Konzeptes gehört „die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen“, die dazu befähigen sollen, die „Lebensmittelauswahl in Zukunft gesundheitsorientiert und selbständig“ zu treffen.

Von Mai 2013 bis August 2015 war das vom aid erarbeitete Unterrichtsmaterial in einem Pilotprojekt mit 25 qualifizierten Landfrauen erprobt worden. Im November 2015 nahm auch Frauke Holzschuher in Hamm/Westfalen an einer Schulung auf Landfrauen-Bundesverbandsebene teil. Dort erhielt sie das nötige Rüstzeug, um selbst in Abstimmung mit Lehrkräften Schüler zu „SchmExperten“ avancieren zu lassen.

Beide fünften Klassen bekommen je einen Ordner mit Materialien, die bei der Vertiefung des Erlernten im Unterrichtsalltag hilfreich sein können. - boh