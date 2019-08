Schrauber werkeln an „Wagen 4“

Die Eisenbahnfreunde arbeiten samstags in ihrer Halle am Bahnhof in Harpstedt. Foto: hri

Harpstedt - Von Holger Rinne . Wer samstags die Werkstatt der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde am Bahnhof in Harpstedt betritt, erlebt alles andere als eine ruhige Wochenendatmosphäre: Eine ganze Menge Vereinsmitglieder opfern ihren Samstag, um die Schätze der Bahn zu pflegen und zu restaurieren. Das ist zwar nicht selbstverständlich, für die Eisenbahnenthusiasten aber auch nicht ungewöhnlich. Überraschend ist allerdings, dass in der Mehrzahl junge Menschen anzutreffen sind. Das Klischee vom Rentner, der nach dem Berufsleben seinen Traum vom Lokführer lebt, trifft in Harpstedt offenbar ebenso wenig zu wie die Vorstellung, dass die jüngere Generation in der Freizeit ausschließlich virtuellen Erlebnissen nachjagt.

Der 17-jährige Schüler Marvin Schöler ist einer von den Eisenbahnfreunden, die derzeit „Wagen 4“ restaurieren. Am Samstagvormittag ist er damit beschäftigt, die Halterungen der Trittbretter zu entfetten und zu entrosten. Marvin ist seit drei Jahren dabei und verbringt etwa 200 Stunden pro Jahr in der Werkstatt. Zusätzlich ist er im Fahrdienst tätig. Das kann eine Tätigkeit als Heizer auf einer Dampflokomotive oder als Zugführer sein. „Zugführer ist nicht gleich Lokführer“, betont Thorben Kluwe, der im Verein Ansprechpartner für die Werkstatt ist. „Ein Zugführer ist Chef des Zuges, während der Lokführer die Lok fährt“, führt er aus. Wer die Ausbildung zum Lokführer absolvieren will, muss sich vorher in anderen Bereichen der Vereinsarbeit bewähren. „Wir brauchen keine Rosinenpicker“, stellt Kluwe klar. Sechs bis sieben Jahre Vorlaufzeit sind Bedingung, um auf dem Führerstand Verantwortung übernehmen zu dürfen. Wer handwerklich nicht so begabt ist, kann aber auch administrative Aufgaben übernehmen.

4 000 Arbeitsstunden verbringen die Vereinsmitglieder pro Jahr in der Werkstatt. Derzeit geht es hauptsächlich um das Deutz-Fahrgestell des „Wagen 4“, das aus dem Jahr 1910 stammt. 1957 erhielt der Wagen einen neuen Aufbau. Da die Ressourcen in der Nachkriegszeit knapp waren, hatte man den alten Waggon einfach umgebaut.

Seit 1985 ist der Personenwagen für die Eisenbahnfreunde aus Harpstedt im Einsatz. Seine vorerst letzte Fahrt absolvierte er an Heiligabend 2018. Am 27. Dezember wurde die Restaurierung in Angriff genommen. „Ursprünglich wollten wir den Wagen zu den Nikolausfahrten 2020 wieder in Betrieb nehmen“, sagt Thorben Kluwe. Der Termin ist inzwischen allerdings nicht mehr zu halten. „Je weiter wir in die Tiefe gingen, desto mehr Restaurierungsbedarf haben wir festgestellt“, bedauert der Ingenieur. Dabei sind die Fachleute besonders gründlich. Wo es geht, wird altes Blech durch Edelstahl ersetzt. So eine Restaurierung muss schließlich für viele Jahre vorhalten, denn eine Grundsanierung blockiert Kapazitäten. Immerhin müssen alle Fahrzeuge regelmäßig gewartet werden.

Ein großes Problem des aktuellen Projekts sind die Radsätze. Zwei sind nicht durch die Prüfung gekommen. Nun suchen die Harpstedter nach einem Unternehmen, das bereit ist, neue Räder zu fertigen. Und das ist nicht so einfach, wie es scheint. Die Auftragsbücher sind voll und die Herstellung der Räder sei nicht besonders lukrativ, so Kluwe. Aber auch das Problem werden die Bahnenthusiasten lösen können.

Die Delmenhorst-Harpstedter-Eisenbahnfreunde haben zurzeit 170 Mitglieder, wovon etwa zehn Prozent aktiv sind. Helfende Hände werden immer benötigt. Fachkenntnisse sind willkommen, aber nicht erforderlich. „Auch wir können nicht alles“, heißt es auf der Webseite des Vereins „jan-harpstedt.de“, aber Enthusiasmus hilft.