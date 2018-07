Schon die Kleinsten lassen großes Talent durchblitzen

Harpstedt - Zum Glück sei in der Manege noch kein einziger schlimmer Unfall passiert, berichtet Jacqueline Trumpf vom „Circus Pfiffikus“, der am Sonnabend, 21. Juli, 16 Uhr, und tags darauf, 14 Uhr, 90-minütige Vorstellungen im Zelt bei der Delmeschule in Harpstedt gibt. „Das soll, wenn es nach uns geht, natürlich so bleiben. Wir wünschen uns gegenseitig vor jedem Auftritt Hals- und Beinbruch. Bislang scheint’s geholfen zu haben.“

Zirkusnummern, die dem Publikum den Atem stocken lassen, gibt es durchaus bei „Pfiffikus“. Juniorchef Michael Kaselowsky etwa hangelt sich im Handstand in atemberaubende Höhen – auf einem „Turm“ aus Stühlen, den er selbst durch Aufstapeln wachsen lässt. „Ohne Netz und doppelten Boden. Das geht bis unter die Zirkuskuppel“, sagt seine Lebensgefährtin Jacqueline Trumpf.

Sie selbst und inzwischen auch ihre Nichte Naomi (13) ziehen am Ringtrapez mit Luftakrobatik die Blicke des Publikums auf sich. Ihr Schwippschwager René Kaselowsky weiß mit einer im wahrsten Sinne des Wortes heißen Feuershow zu begeistern, wobei ihm wiederum seine Verlobte Nathalie Ebel assistiert. Außerdem tritt er zusammen mit der siebten Zirkusgeneration auf, die mit Jaden (7), Jody (fast 4), und Lion (3) heranwächst. Die Kleinen beweisen unter anderem mit „Handstand-auf-Hand-Akrobatik“, dass in ihnen großes zirzensisches Talent schlummert.

Eigentlich hat Seniorchef Peter Kaselowsky das Sagen bei „Pfiffikus“. Doch die Zirkusfamilie weiß, wer der heimliche Boss ist, nämlich sein Enkel Lion. Er bestimme in Wirklichkeit, wo’s lang geht. „Wenn er sagt, er will oder er will nicht, dann ist das sozusagen Gesetz“, erzählt Jacqueline Trumpf schmunzelnd. Ohne Lion ginge aber tatsächlich nichts in der Manege. In ihm schlummert nämlich ein echter Comedian, und damit gilt er für die Rolle des Clowns an der Seite seines Großvaters Peter als Idealbesetzung. „Die Leute lachen sich über ihn kaputt. Manchmal macht er Dinge, die er gar nicht machen soll, aber gerade das ist das Lustige an seinen Auftritten“, so Jacqueline Trumpf.

+ Ein Herz und eine Seele: Jaden und Lion (r.). © Bohlken Der 13-jährigen Naomi macht indes im Verbiegen, in der „Kautschuk-Akrobatik“, keiner was vor. Das „Schlangenmädchen“ stellt auch mit Hula-Hoop-Reifen verblüffende Sachen an.

Jede Vorstellung läutet Tierdompteur und Juniorchef Michael Kaselowsky mit „Ali“ und „Ivan“ ein, zwei Kamelen, von denen eines das größte seiner Art in Deutschland sei – sagt die Zirkusfamilie. Die „Pfiffikus“-Ponys nennt Jacqueline Trumpf „unsere kleine Rasselbande“. „Sie meistern in der Manege einen Hürdenlauf“, erläutert sie. „Übrigens zusammen mit unserer Ziege. Die hat sich irgendwann einfach mal eingeschmuggelt und macht seither mit. Unser Steiger heißt ,Zorro’. Läuft das Pferd nur auf den Hinterbeinen, löst das durchaus immer noch Jubel aus.“ Was das Highlight in der Manege sei? „Jede Nummer ist bei uns etwas Besonderes“, erwidert Jacqueline Trumpf ganz diplomatisch auf diese Frage.

Unterbrochen wird die Vorstellung von einer Tierschau – mit kostenloser Gelegenheit, sich mal auf einem Kamel sitzend von einem Angehörigen ablichten zu lassen. Ganz zum Schluss lässt der „Circus Pfiffikus“ Kinder gern noch auf Ponys reiten. Um die Tiere kümmert sich Enrico Kaselowsky. Für die Lichttechnik und die Requisiten ist Darleen Logemann zuständig.

Das Winterquartier befindet sich in Melchiorshausen. Mit dem gerade mal sieben Monate jungen Meikel steht die nächste Zirkusgeneration sozusagen in den Startlöchern. Bei „Pfiffikus“ handelt es sich letztlich um einen Ableger des „Circus Casselli“. Letzterer besteht fort. Die Fäden dort zieht heute Peter Kaselowskys Neffe.

Ermäßigungskarten für die beiden „Pfiffikus“-Vorstellungen in Harpstedt am kommenden Wochenende haben die Akrobaten zum einen persönlich in die Briefkästen der Haushalte geworfen und zum anderen in örtlichen Geschäften ausgelegt. Wer sie an der Kasse vorlegt, kommt – je nach Platzwahl – für zehn bis maximal 16 Euro in die Vorstellung. Für die Sonntagsshow gilt: Jede Mutter hat „in Begleitung eines zahlenden Kindes“ freien Eintritt.

• Von Donnerstag, 26., bis Sonntag, 29. Juli, macht „Pfiffikus“ dann an der Ottostraße (neben Hermes) in Wildeshausen Station. Zur Wittekindstadt gibt es übrigens eine ganz interessante Verbindung: Anke Kaselowsky, die Mutter des Juniorchefs, lebte bis zu ihrem 18. Lebensjahr in Wildeshausen.

boh