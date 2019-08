Schon zu breit oder noch nicht breit genug?

In viel zu großen Breiten würden die Wegeseitenränder in der Harpstedter Feldmark gemäht oder gefräst, beklagt Werner Horstmann (66). Das sei ihm schon 2018 beim täglichen Spazierengehen mit seinem Hund aufgefallen. Nach seiner Einschätzung würde es reichen, wenn der Samtgemeindebauhof mit seinem Traktor und seitlichem Mähwerk mit etwa 1,20 Metern Schnittbreite einmalig den Bewuchs je Wegseite entfernte. Dann könnten immerhin zusätzlich zur Fahrbahn 2,40 Meter Seitenraum im Begegnungsverkehr mit befahren werden. Leider würden die Randbereiche aber häufig zwei- oder – „wenn entsprechender Platz zum Feld vorhanden ist“ – sogar dreimal gemäht/gefräst. Mit der Folge, dass die Streifen unverhältnismäßig breit würden.

Harpstedt - „Müssen wir hier unsere Gräser, das Insektenleben und teilweise sogar die Jungtiere in Deckung zerstören oder sogar töten?“, fragt sich Horstmann. „Wir beklagen alle, dass es immer weniger Insekten gibt. Auch Wildpopulationen, etwa bei Hasen und Rebhühnern, sind stark zurückgegangen“, argumentiert der Harpstedter. Schon 2018 habe er ein Ratsmitglied darauf hingewiesen, dass mehrmaliges Mähen/Fräsen nicht sinnvoll sei. Daraufhin sei „der verantwortliche Mitarbeiter“ des Bauhofes informiert und „um Abstellung gebeten“ worden. Gleichwohl sei in diesem Jahr wieder an vielen Stellen „ein zweiter und – wenn möglich – sogar dritter Schnitt getätigt“ worden. Horstmann wuchs als Bauernsohn auf und kennt sich in der Harpstedter Feldmark gut aus.

Der von ihm gewählte Kommunikationsweg sei aber „nicht so zielführend“, machte Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse in einem Telefonat mit unserer Zeitung deutlich. Die Bauhof-Mitarbeiter erledigten ihre Arbeit nicht auf Hinweis von Ratsmitgliedern, sondern auf Anweisung ihrer Dienstvorgesetzten. „Man löst keine Probleme, wenn nicht derjenige angesprochen wird, der zur Problemlösung beitragen kann“, bekräftigt der Amtshof-Chef. Der „passende“ Ansprechpartner in diesem Fall sei die Kommunalverwaltung. Im persönlichen Gespräch ließen sich Beweggründe für Verfahrensweisen detailliert erklären.

+ Werner Horstmann

Die Verwaltung bekommt im Übrigen durchaus Beschwerden „von beiden Seiten“ – also von denen, die möglichst wenig Seitenbewuchs entfernt haben wollen, aber auch von Einwohnern, denen die gemähten Streifen noch zu schmal sind. Und beide „Parteien“ haben Argumente. 1,20 Meter Freischnitt je Wegeseitenrand reiche an manchen Stellen aus, aber nicht an allen, um den reibungslosen Begegnungsverkehr mit breiten landwirtschaftlichen Maschinen sicherzustellen, sagt Wöbse. Überhaupt sei vieles zu bedenken – freizuhaltende Sichtdreiecke ebenso wie etwa das Risiko etwaiger Schneeverwehungen im Winter. Das Mulchen erfülle in erster Linie eine Funktion im Interesse der Verkehrssicherheit und der Reduzierung von Unfallgefahren. „Gleichwohl versuchen wir natürlich auch andere Belange zu berücksichtigen“, versichert Wöbse.

Das Thema ist ein echter Dauerbrenner, kocht immer wieder mal hoch. Ob Wegeseitenrandbewuchs als Rückzugsraum für Niederwild und junge Wildtiere taugt, wird besonders kontrovers diskutiert. Was die einen für einen sinnvollen ökologischen Beitrag halten, werten die anderen als groben Unfug aufgrund des erhöhten Wildunfallrisikos. „Bei Wildwechsel sind die Tiere jedenfalls besser zu erkennen, wenn die Seitenräume in etwas größeren Breiten von Bewuchs befreit sind“, gibt Herwig Wöbse zu bedenken.

Ein anderer Punkt sei die Oberflächenentwässerung. Gemulcht würden Wegeseitenränder häufig in Verbindung mit Gräben – auch solchen, die „etwas weiter vom Weg abgesetzt sind“.

Diese und weitere Argumente würde Wöbse allerdings lieber mit Bürgern direkt diskutieren als über die Presse. Nach eigenem Bekunden hat er immer ein offenes Ohr für Verbesserungsvorschläge. Dass es aber selbst im Dialog nicht immer gelingt, auf einen Nenner zu kommen, räumt er gern ein.