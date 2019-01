Gastschülerin Paula Herrera Madrigal fliegt zurück nach Costa Rica

Harpstedt - Von Lara Terrasi. Von der Hauptstadt Costa Ricas, San José, nach Norddeutschland ziehen - das hat sich die 18-jährige Paula Herrera Madrigal getraut. Im Februar vergangenen Jahres ist die Abiturientin für insgesamt elf Monate angereist.

Den „Welcome-Monat“ verbrachte sie bei Angela Faß und ihrer Familie in Wildeshausen. „Von April bis Juli wohnte ich bei der Familie Kellmann in Harpstedt“, erklärt Paula. Auch, wenn sie anschließend wieder zur Familie Faß zog, ist sie immer noch gerne bei den Kellmanns in Harpstedt. Gastmutter Kerstin Kellmann, deren Mann Markus und Tochter Ylvi haben die Austauschschülerin gerne für vier Monate bei sich aufgenommen.

Auf die Idee für den Austausch kam Paula durch ihre Schwester in Costa Rica. „Sie ist mit der Organisation American Field Service für ein Jahr nach Neuseeland gegangen. Ich habe mich daraufhin auch informiert. Ich wollte gern nach Europa, und Deutschland wurde als Austauschland angeboten. Ich wusste schon mit acht Jahren, dass ich gern mal nach Europa möchte“, sagt Paula in fließendem Deutsch. Sie erklärt: „Ich konnte weder ein Wort deutsch, noch habe ich eines verstanden. Den ersten Monat habe ich nur auf Englisch gesprochen, aber dann habe ich mit einer App gelernt und auch ein Vokabelheft geführt.“

Paula hat in ihrer Zeit als Austauschschülerin die 10b und die 11b des Wildeshauser Gymnasiums besucht. Die Anfangszeit im fremden Land war eine Umstellung für die 18-Jährige. „Es ist das erste Mal, dass ich so weit weg von meiner Familie bin.“ Aber starkes Heimweh habe sie nicht gehabt. Im Gegenteil: Sie habe sich eher auf die Zeit in Deutschland gefreut. An ihre erste Schulstunde kann sie sich auch noch erinnern. „Wir hatten Latein und die Klasse war so leise. Das war komplett anders als an meiner alten Schule“, sagt Paula lachend. Sie findet die Deutschen sympathisch und hat sich auf Anhieb in beiden Familien wohlgefühlt. Insbesondere das deutsche Essen mag sie. „Ich habe in meiner Zeit typische Sachen wie Schnitzel und Rouladen mit Rotkohl gegessen. Das hat mir sehr geschmeckt“, sagt die Mittelamerikanerin.

Klassenarbeiten habe sie nur auf Englisch oder Spanisch mitschreiben müssen. Dank der Organisation hat Paula viel von Europa gesehen. „Ich war in Prag, Krakau, Amsterdam, Brüssel und mit Ylvi zusammen in Irland. Mein Bruder hat mich in dem Jahr auch einmal besucht. Mit ihm war ich in Paris.“

Einmal pro Woche trifft sich Paula mit anderen Gastschülern der AFS-Organisation aus der Umgebung zum Austauschen.

Ende der Woche ist Paulas Austauschjahr vorbei. Am Sonnabend fliegt sie zurück nach San José zu ihrer Familie. „Das Jahr ist so schnell vergangen, und der Abschied wird mir wirklich schwerfallen.“ Aber an Ostern sehen Paula und Ylvi sich auch schon wieder. „Ich reise im April für drei Wochen nach Costa Rica, der Flug ist auch schon gebucht“, sagt die 16-Jährige.

Pläne für die Zukunft hat Paula ebenfalls bereits. „Ich würde gern in San José Chemieingenieurwesen studieren. Falls es nicht klappt, dann Audiologie. Das Studium würde im März anfangen“, sagt die 18-Jährige, die ihr Abitur bereits in Costa Rica gemacht hat.