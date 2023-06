Schmierereien weichen Graffiti-Kunst auf Steinhof der Oberschule Harpstedt

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Von Spongebob bis zu den Simpsons: Viele Comicfiguren finden sich in den Arbeiten wieder. Kunstpädagoge Leon Bohlsen (4.v.l.) leitete die Schülerinnen und Schüler an. © Bohlken

Harpstedt – An einer Wand des Zugangs zum Steinhof der Oberschule Harpstedt soll die Disney-Figur Stitch mit dem Spruch „Welcome to our School“ grüßen. Die ersten beiden Wörter fehlten am Montag allerdings noch. An gleich mehreren MauerwerkStellen haben in einem Schülerfirma-Projekt im Rahmen der Berufsorientierung 18 Neunt- und Zehntklässler mit Sprühfarben Kunst unter Anleitung des Bremer Kunstpädagogen und -therapeuten Leon Bohlsen entstehen lassen. Ansehnliche Graffiti überdecken vormals illegal entstandene Schmierereien.

Wohl auch deshalb fiel es der Samtgemeinde Harpstedt als Schulträgerin leicht, ihr Okay für dieses aus dem Niedersächsischen Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“ landesseitig geförderte Projekt zu geben. Viel Zustimmung aus dem Kollegium für das Unterfangen, den Schulhof bunter und schöner zu „sprayen“, erntete Ideengeberin und Kunstlehrerin Lena Steinke.

Die künstlerische Arbeit ist schon weit fortgeschritten. Bei den meisten (Außenwand-)Motiven fehlt nur noch etwas Feinschliff. Das Nachzeichnen der Konturen erledigen die Schüler mit Pinseln. „Dieser Arbeitsschritt wäre mit der Sprühdose schon ein bisschen tricky. Das lässt sich zwar lernen, aber in einem solchen Projekt eher schwer umsetzen“, spricht Bohlsen aus Erfahrung. An bislang sechs Tagen ist er für jeweils vier Unterrichtsstunden an die Oberschule gekommen, um die Jugendlichen anzuleiten. Die Schüler hätten gemerkt, „dass sich ein solches Projekt nicht auf die Schnelle in die Tat umsetzen lässt“, sagt Lena Steinke. In den Graffiti stecke viel Vorbereitung – von der grundsätzlichen Ausein-andersetzung mit dieser Art von Kunst und ihrer Geschichte bis hin zur Erschaffung von Skizzen als Grundlage für die Motive.

Wie (un-)gerecht ist die Welt? Auch das wird thematisiert. © -

„Spongebob Schwammkopf mal ein bisschen anders, nämlich mit einem Mikrofon in der Hand“, kommentiert Jasmin Sbahieh (17) ihre Arbeit. „Ich schaue diese Serie gern“, begründet derweil Amelie Uhlhorn (16), warum sie als Sprayerin mit dem Künstlernamen „Charles 07“ – wie Svea („Schwelle“) Schwellenthin – an einem „Simpsons“-Bild mitwirkt.

Um Gerechtigkeit, auch Klimagerechtigkeit, geht es in dem Graffito „Justitia“. Das Werk zeigt nicht nur die römische Göttin des Rechtswesens mit den verbundenen Augen und ihren beiden Waagschalen, sondern daneben auch den „Blauen Planeten“ in gleich doppelter Ausführung – einmal mit Engelsflügeln und einmal mit Teufelshörnern sowie diabolischem Schweif.

„Eigentlich müsste die teuflische Erde in derjenigen Waagschale liegen, die sich weiter nach unten neigt, zumal es ja leider so aussieht, als würde die schlechte Seite gewinnen, weil die Welt ungerecht ist“, sagt die 15-jährige Merle Baumann. Die Justitia spiele aber auch auf die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz als Idealzustand an, vergisst Erick Kändler (17) nicht zu erwähnen.

„Welcome to our School“: So soll der Willkommensgruß lauten. Die ersten beiden Wörter fehlen hier noch. © boh

Am Anfang des Graffiti-Projekts hätten die mitwirkenden Schüler auf roten Karten notiert, „worauf sie keine Lust haben“, und auf grünen, „wie sie sich die Projektarbeit vorstellen“, so Leon Bohlsen. Daraus sei ein Kodex für die „Crew“ entstanden – mit Teamregeln für den Umgang miteinander und das gemeinschaftliche Arbeiten. Die Jugendlichen hätten natürlich Bock auf das praktische Gestalten gehabt. Im Teambildungsprozess seien ihnen indes Werte vermittelt worden. Da sei es um Selbstbestimmung und Teilhabe genauso gegangen wie um Verlässlichkeit und die Bedeutung von Kontinuität.

Mit dem Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“ unterstützt das Land Niedersachsen gemäß dem eigenen Anspruch Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung der Coronapandemie-Auswirkungen. Aus den Sondermitteln werden unter anderem Ferienfreizeiten oder Feste gefördert und Jugendplätze aufgewertet. Auch die Samtgemeinde Harpstedt soll Geld aus diesem „Topf“ erhalten, und zwar für die Erneuerung der Skateanlage.