Schließung bedeutet nicht das Aus

„freiraum“ macht ohne Laden mit Projekten, Events und Klima-AG weiter

+ © Bohlken „Danke“ sagen Sabina Dalg-Vinken und Ulrike Oemisch (v.l.) im Namen des „freiraums“ all denen, die bei den Projekten für den Klimaschutz mitgemacht haben, sowie sämtlichen Unterstützern. Das wollen sie aber mitnichten als Abgesang verstanden wissen. Es soll weitergehen. Allerdings künftig ohne „freiraum“-Laden an der Freistraße. Der hat bereits geschlossen und wird in Kürze leer geräumt. © Bohlken

Harpstedt – Es ist beschlossene Sache: Das „freiraum“-Team dreht den Schlüssel des Ladens an der Freistraße in Harpstedt am 31. Dezember endgültig um. Faktisch ist die Schließung wegen des Lockdowns sogar schon vollzogen. Die Aufgabe des Ladens bedeute aber keineswegs das Aus des „freiraums“, unterstreichen Ulrike Oemisch und Sabina Dalg-Vinken vom (Träger-)Verein für ganzheitliches Lernen. Komplett ehrenamtliche Projekte wie die „Glücksgärten“ und die Arbeit der Klima-AG mit ihren Gruppen laufen weiter. Die Vernetzung mit dem Repair-Café bleibt gewahrt. Für die Fortführung der Verschenkekultur gibt es konkrete neue Ideen. Das „FerienKlimaCamp“ kommt ebenfalls voraussichtlich 2021 wieder zustande. „Die Gelder sind gerade in der Beantragung. Es sieht gut aus“, sagt Sabina Dalg-Vinken.