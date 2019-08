Schlappe für Güllebank-Chef auf ganzer Linie

Harpstedt – Edelhard Brinkmann, Inhaber der Güllebank Weser-Ems, darf die ihm gehörende ehemalige Alkoholbrennerei in Harpstedt nicht zu einem landwirtschaftlichen Lohnunternehmen umbauen und nicht einmal die Gülleeinlagerung in der zuletzt praktizierten Form fortführen. Das ist die Quintessenz eines Rechtsstreits des Lohnunternehmers mit dem Landkreis Oldenburg, der inzwischen endgültig entschieden ist. Brinkmann hat alle Rechtsmittel ausgeschöpft – und verloren. Die ehemalige Brennerei überhaupt noch einer in seinem Sinne wünschenswerten Nutzung zuzuführen, dürfte schwerfallen.

Am 9. Juli ließ der erste Senat des Oberverwaltungsgerichtes (OVG) Lüneburg eine Berufung Brinkmanns gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichtes Oldenburg vom 14. August 2018 nicht zu. Dieser Beschluss ist unanfechtbar. Damit gilt das Urteil des Verwaltungsgerichtes, das Brinkmanns Klage abgewiesen hatte. Die Vorgeschichte: Brinkmann hatte 2014 die Erteilung eines Bauvorbescheids beantragt. Ihm schwebte vor, die frühere Brennerei und – im Sommer – zusätzlich die ehemalige Kartoffelscheune als Einstellplätze für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu nutzen; im Winter wollte er in der Scheune Ernteprodukte lagern. Den Bauplänen zufolge sollten die Güllekanäle verfüllt werden. Das Dach des Stallgebäudes wollte der Unternehmer erhöhen, Einfahrttore ins Gebäude einbauen, im Außenbereich wasserdurchlässige Steine verpflastern und eine Wallheckenpflanzung vornehmen. Der Landkreis Oldenburg als Genehmigungsbehörde lehnte die Bauvor-anfrage ab (und die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH bewilligte die Eintragung einer Baulast nicht). Brinkmann klagte. Ohne Erfolg. Zwar liegt seine Harpstedter Unternehmensniederlassung im Außenbereich; er selbst sei aber nicht Landwirt, sondern Lohnunternehmer – und seine Tätigkeit daher im Sinne höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht privilegiert, argumentierte das Verwaltungsgericht. Somit sei auch das Bauvorhaben nicht privilegiert. Obendrein beeinträchtige es öffentliche Belange – auch Naturschutzbelange, zumal die Liegenschaft in einem Landschaftsschutzgebiet liege. Zu befürchten stünde überdies die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung. Obendrein fehle es an der gesetzlich erforderlichen Erschließung des Geländes. Selbst die Nutzung als Güllelager hält das Verwaltungsgericht in der von Brinkmann betriebenen Form für nicht rechtens. Sie könne bestenfalls „akzessorisch“ fortgeführt werden, will heißen: hinzutretend zu der genehmigten Hauptnutzung der Immobilie als Alkoholbrennerei. Weil Edelhard Brinkmann dort aber keinen Alkohol brennt, ist auch die Gülleinlagerung unzulässig. boh