Schlangenmädchen und Dressurschweine

Harpstedt - Von Anja Rottmann. Aufgeregt warteten besonders die Kinder am Sonnabendnachmittag auf dem Platz an der Schulstraße in Harpstedt vor der Kasse, um ein Ticket für die Vorstellung des Circus’ Montana zu lösen. Gespannt verfolgten besonders die Jüngsten unter ihnen fesselnde Akrobatik, Trapezkünstler, Clowns, Schlangenmädchen, Feuerspucker und eine lustige Haustiershow. Zu Beginn versprach Jemena Renz, Moderatorin und Artistin des Circus’, eine moderne Lasershow und eine besondere Überraschung für das Ende. Montana gehören etwa 30 Tiere an: Pferde, Lamas, Ziegen, Hunde, Schweine, Gänse, Hasen, ein Huhn und eine Kuh.

Die Vorstellung startete mit einer rasanten Diabolojonglage, gefolgt von einer atemberaubenden Verbiegungsshow. Dabei „verbogen“ sich die beiden Artistinnen Samanta (18) und Chantal Lutzny (14) an einem Stahlgestell in Form eines großen Würfels unter der Circuszeltkuppel. Joel, am vergangenen Mittwoch 14 Jahre alt geworden, begeisterte mit einer Handstandakrobatik mit Stapelstühlen, die auf einem Tisch mit Flaschen aufgestapelt wurde, in luftiger Höhe. So mancher Zuschauer hielt bei dieser Vorstellung den Atem an. Gelenkigkeit ist der 14-jährigen Chantal angeboren: Dieses Talent stellte sie auf einem Tisch als „Schlangenmädchen“ unter Beweis.

Bei der Haustiershow fungierte Sabrina Lutzny als Bäuerin und begeisterte dabei besonders die Kinder. Gleich zu Beginn rollte ein „Bunte Bentheimer“-Schwein einen roten Teppich aus, mit involviert waren ferner ein Huhn, zwei springende Hunde durch einen Reifen und verspielte Ziegen. Der 30 Jahre alte Esel „Meggi“ zog dabei einen großen Holzwagen in die Manege. In einer 15-minütigen Pause hatten die Zuschauer die Möglichkeit, die Tiere zu füttern und zu streicheln. Weiter ging es mit einer tollen Pferdedressur von Juniorchef René Lutzny – dabei tanzten die Pferde sogar einen Walzer. Weitere Dressuren mit Lamas und einer Kuh folgten. Für einige Lacher sorgten die Clowns Max und Moritz. Ebenfalls im Programm: ein Feuerschlucker und Bauchtänzer. Atemberaubende Luftakrobatik mit einem schwingenden Tuch, Seiltanz sowie chinesische Tuchakrobatik mit Seide von Jemena Renz rundeten das Programm ab. Deutschlands jüngste Trapezakrobatin, die neunjährige Gisselle, begeistere zusätzlich mit einer Hula-Hoop-Akrobatik.

Gorigo, der am Sonntag seinen zwölften Geburtstag feiern konnte, war bei etlichen Attraktionen mit involviert. Seinen großen Auftritt hatte der Schneemann „Olaf“: Gemeinsam mit Gisselle lief er in die Manege – umrahmt von Schneeflocken. Im Finale liefen alle Artisten in weißen Kostümen in die Manege und bedankten sich beim Publikum. Als Überraschung durften sich alle Kinder einzeln mit „Olaf“ fotografieren lassen. Und wer noch Lust hatte, konnte eine Runde mit dem Pferd drehen. Die grandiose Vorstellung wird den Kindern sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.