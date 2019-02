Schlaganfall:

Harpstedt - „Wir wollen nicht nur über die Krankheit sprechen, sondern auch Spaß haben“, sagt Hannelore Niemann aus Harpstedt über die von ihr angeschobene Selbsthilfegruppe für Schlaganfallpatienten und deren Angehörige. Gesellschaftsspiele, mal eine Kohlfahrt oder auch ein Ausflug - all das sei mittelfristig möglich. Sieben Anmeldungen liegen schon vor. Am Donnerstag, 9. Mai, wird sich die Gruppe erstmals von 16 bis 18 Uhr in der Harpstedter Begegnungsstätte treffen. Hannelore Niemann bittet aber darum, dass nur Interessierte kommen, die sich zuvor bei ihr (Tel.: 0176/270 80 987) oder Rita Rockel von der Selbsthilfe-Kontaktstelle des Landkreises Oldenburg angemeldet haben.