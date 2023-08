„Probleme mit der Partnerin“: Schildkröte Kalle muss von der A1 gerettet werden

Von: Dierk Rohdenburg, Jürgen Bohlken

Ihr Leben verdankt diese Schildkröte vermutlich Freunden und Helfern in Gestalt von Autobahnpolizeibeamten. © Polizei

Eine Schildkröte hat sich am Freitag auf die Autobahn verirrt. Das Tier ist offenbar wegen Problemen in der Beziehung von zu Hause ausgebüxt.

Update vom Samstag, 5. August: Die Schildkröte, die am Freitag, 4. August, auf der Autobahn 1 bei Groß Ippener unterwegs war, ist offenbar nicht ausgesetzt worden. Vielmehr sei das Tier davongelaufen. Das berichtete am Samstag die Besitzerin des Tieres gegenüber der Polizei. Der Grund der Flucht von zu Hause fort: Probleme mit der Partnerin.

Kalle, so der Name der Schildkröte auf Abwegen, sei nicht etwas bewusst zurückgelassen worden. Das hatten die Beamten der Polizei zuvor geschrieben und sprechen in ihrer zweiten Meldung zu dem „Schildkrötenfall“ nun von einer „vagen Vermutung“ ihrerseits, die die Besitzerin nun widerlegte.

Schildkröte Kalle gilt seit einiger Zeit als „notorischer Ausbrecher“ – wegen seiner Partnerin

Vielmehr sei es so, dass Kalle „Beziehungsprobleme mit seiner Partnerin“ habe und seitdem als „notorischer Ausbrecher“ bekannt sei. Bei früheren Ausflügen sei Kalle immer in der Nähe seines Zuhauses geblieben. Daher war man erstaunt über die „weite“ Strecke bis zur A 1, die die Schildkröte dieses Mal zurückgelegt hatte, heißt es. Zukünftig sollen Ausbrüche nicht mehr möglich sein, wurde der Polizei versichert.

Erstmeldung vom Freitag, 4. August: Groß Ippener – Zu Schildkrötenrettern avancierten Beamte der Autobahnpolizei am späten Freitagnachmittag, 4. August. Gegen 16:45 Uhr hatten aufmerksame Verkehrsteilnehmer einen Notruf abgesetzt. Sie meldeten, auf dem Beschleunigungsstreifen der Autobahn-1-Anschlussstelle Groß Ippener säße eine Schildkröte. Das erwies sich als zutreffend.

Die Autobahnpolizeibeamten brachten das etwa 20 Zentimeter große Tier in Sicherheit – und im weiteren Verlauf in eine Wildtierauffangstation. Die Schildkröte sei, so vermuteten sie, sehr wahrscheinlich bewusst an der A1 ausgesetzt worden. Hinweise zum Halter oder zur Halterin nimmt die Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 04435/93160 entgegen.

Betrunkener Autofahrer flüchtet

Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitag, 4. August, gegen 1 Uhr einen Verkehrsunfall in Harpstedt verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt.

Der 28-jährige Mann aus Harpstedt befuhr mit einem Mercedes die Straße „Brammer“ in Beckeln, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er erlitt leichte Verletzungen, entfernte sich aber zu Fuß von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Mann wurde im Nahbereich angetroffen und machte einen alkoholisierten Eindruck. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,95 Promille. Er bestritt, gefahren zu sein.

Unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen den 28-Jährigen ein. Im Krankenhaus, in das er mit einem Rettungswagen gefahren wurde, erfolgte später auch die Entnahme einer Blutprobe. Die weiteren Ermittlungen ergaben noch in der Nacht, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem besteht der Verdacht, dass er den Mercedes, der Eigentum einer Bekannten ist, ohne deren Wissen und damit unerlaubt in Betrieb genommen haben könnte.