Für Harpstedts König Frieder Eiskamp ist ein Traum in Erfüllung gegangen

Es ist vollbracht: Regina und Frieder Eiskamp, das neue Königspaar, vor der aufgehängten Scheibe. © wz

Harpstedt – Nun hängt sie über der Haustür der Familie Eiskamp auf dem Dreiangel: die Königsscheibe. Der neue Bürgerschützenkönig in Harpstedt, Frieder Eiskamp, und seine Ehefrau Regina empfingen am Mittwochabend Offiziere und Magistrat, Königskorporal Bernd Fassauer und Bürgerschützen des IV. Rotts, „Prager“, Trommler, Scheibenträger Heinz Remme und weitere Gäste.

Alle waren willkommen, um das traditionelle Aufhängen der Königsscheibe am Hausgiebel mitzuerleben und hinterher die Geselligkeit zu genießen.

Wer Frieder Eiskamp kennt, der wunderte sich nicht über die Coolness, die er nach außen hin ausstrahlte. Was sich hinter dem so gelassen wirkenden Gesichtsausdruck abspielte, kam bei der Begrüßung nach dem Antreten dann doch zum Vorschein: pure Emotion.

Deine Gattin Regina hatte vorgeschlagen, den Gerstensaft zu meiden. Das war ein kluger Vorschlag.

„Mir fehlen einfach die Worte. Ein Traum, den ich schon lange Jahre gehegt habe, ist in Erfüllung gegangen. Ich kann es eigentlich immer noch nicht fassen“, freute sich Eiskamp geradezu unbändig über die errungene Bürgerschützenkönigswürde. Ehefrau Regina strahlte dazu über das ganze Gesicht und hielt ihren Gatten beim Aufhängen der Scheibe fest an der Hand. Auch wenn der Hoflader mit dem Personenkorb zum Hieven der Scheibe in luftige Höhen zwischendurch mal streikte, beklatschten am Ende alle Anwesenden die gelungene Zeremonie.

Mit beiden Händen riss Scheibenträger Heinz Remme die Scheibe über seinen Kopf in die Höhe. © wz

Zuvor hatte Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder nicht nur gratuliert, sondern auch auf das 512. Schiebenscheeten zurückgeblickt. „Wir sind hier alle bei unserem neuen König Frieder, um die Königsscheibe aufzuhängen und damit allen Bürgern zu zeigen: Hier wohnt der neue Schützenkönig von Harpstedt“, sagte er. Wachholder streifte auch das ausgiebige Üben am Pfingstmontag: „Ich glaube, es waren so um die 20 Lose, die du mit dem Königsgewehr und unter Zuhilfenahme verschiedener Brillen geschossen hast. Deine Gattin Regina hatte vorgeschlagen, den Gerstensaft zu meiden. Das war ein kluger Vorschlag.“

Von 103 Bürgerschützen schafften es nur 14 im Königsschießen, eine Zwölf zu schießen und damit ins Stechen zu kommen. Eiskamp reichte dafür ein einziger Versuch. Im vorletzten Umschießen wurden zwei Zwölfen geschossen. Mit einer Elf im letzten Stechen ließ Eiskamp seinem verbliebenen Kontrahenten Malte Kasch keine Chance. Die Folge war ein rauschender Festball. Wachholder: „Die Bühnenshow, die das Königspaar an diesem Abend gemeinsam mit DJ Toddy ablieferte, war an Showeinlagen und guter Stimmung nicht mehr zu überbieten. Nach einem abenteuerlichen Fußweg, gefühlt durch die ganze Samtgemeinde, kamen wir nachts – immer noch gut gelaunt – auf dem Dreiangel an.“

Dort wurde eine große Gästeschar königlich bewirtet. Das wiederholte sich tags darauf, als die Scheibe am Königshaus hing. Im Garten war alles für einen Ausklang mit Speis und Trank hergerichtet worden. Die tolle Stimmung hielt lange an.

