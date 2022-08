Scheunenviertel-Buch lockt Oldenburger nach Harpstedt

Mit großem Interesse ließ sich Hermann Reents (links) von Harro Hartmann auch die umfangreiche Günter-Knappmeier-Ausstellung in der Bilderscheune erläutern. © Anke Hartmann

Harpstedt – Nach der Lektüre des Buchs „Das Scheunenviertel Koems lebt“ war das Interesse von Hermann Reents geweckt: Der Oldenburger wollte sich dieses Anwesen unbedingt mal mit eigenen Augen anschauen. Er setzte sich mit dem Autor der Broschüre, Harro Hartmann, in Verbindung. Beide kennen sich seit 1961. Hartmann hatte damals seine Lehre im Kreisamt des Landkreises Oldenburg – seinerzeit noch in Oldenburg – begonnen. Hermann Reents blieb bis zu seiner Pensionierung im Kreishaus in Wildeshausen beschäftigt.

Am Dienstag machte sich der mittlerweile 89-Jährige mit dem Bus auf den Weg nach Harpstedt. Harro Hartmann und seine Frau Anke hießen den Oldenburger zunächst in ihrem Haus willkommen. Nach einer Teepause und dem Schwelgen in Erinnerungen fuhren Gast und Gastgeber auf das Koems-Gelände. Während einer fast zweistündigen Führung ging es durch Lämmerkoven und Schießhalle, die neue – halbseitig offene – „Festscheune“ für Outdoor-Veranstaltungen und den Koems-Saal.

Die Bilderscheune, eine weitere Station, weckte mit Einblicken in die Harpstedter Geschichte ein besonders großes Interesse bei dem Oldenburger. Harro Hartmann musste viele Fragen beantworten. In den Scheunen mit Exponaten aus Handwerk, Land- und Hauswirtschaft berichtete Hermann Reents von eigenen Erinnerungen an ähnliche Gerätschaften aus seiner Jugend in der Wesermarsch. Er zeigte sich tief beeindruckt von der Vielzahl der restaurierten Scheunen auf dem Koems und den darin untergebrachten Ausstellungsstücken.

Der „Rentnerbänd“, die sich während ihrer donnerstäglichen Arbeitseinsätze um Pflege und Erhalt des Scheunenviertels kümmert, zollte der betagte Gast Bewunderung. Abschließend verriet er, dass er die vor Ort gewonnenen Erkenntnisse mithilfe des Buches von Harro Hartmann zu Hause aufarbeiten wolle.

„Die An- und Rückreise durch den Landkreis hat mir nochmals die Schönheit des Kreisgebietes deutlich gemacht. Und das Scheunenviertel Koems hat mir vor Augen geführt, welche Juwele der Kreis Oldenburg zu bieten hat“, merkte Hermann Reents nach der Heimkehr in einem Telefonat an.

