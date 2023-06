Scheunenkino in Colnrade: Zwei Vorstellungen in urigem Ambiente am ersten Ferientag

Von: Jürgen Bohlken

Für gewöhnlich sehr gut besucht: die Vorstellung für Kinder und Jugendliche. Archivfoto: Bohlken © -

Colnrade – Das Scheunenkino in Colnrade rückt in greifbare Nähe: Für den ersten Ferientag, Donnerstag, 6. Juli, kündigt das Organisationsteam zwei Vorstellungen in Kooperation mit dem Mobilen Kino Niedersachsen und dem örtlichen Sportverein (SCC) an. Schauplatz ist einmal mehr die urige Scheune der Familie Schliehe-Diecks am Colnrader Dorfplatz. Aus rechtlichen Gründen verzichten die Organisatorinnen auf die Nennung der Filmtitel. Sie beschränken sich darauf, die Handlung zu umreißen.

In der Nachmittagsvorstellung, die um 16 Uhr beginnt, gibt es – wie aus der Vergangenheit gewohnt – einen Film für Kinder und Jugendliche. Im Mittelpunkt steht der junge Silberdrache Lung, der es einfach satthat, dass er sich ständig im Dschungel verstecken muss. Er möchte den „Saum des Himmels“ finden, einen Zufluchtsort für Drachen, um sich und seine Familie vor den Menschen zu retten.

Am Abend, 20 Uhr, folgt eine Vorstellung für „die Großen“, also erwachsene Cineasten. Der dann zu sehende Film sei ebenfalls eine deutsche Produktion, verrät das Orga-Team. Der Inhalt: Ingwer, ein Dozent an der Kieler Uni, fragt sich schon länger, wo eigentlich sein Platz im Leben sein könnte. Als seine „olen Ollern“ nicht mehr alleine klarkommen, beschließt er, der Stadt den Rücken zu kehren, um in seiner ursprünglichen Heimat Brinkebüll im nordfriesischen Nirgendwo ein Sabbaticaljahr zu verbringen. Doch erkennt er den Ort seiner Kindheit kaum wieder.

Das Orga-Team setzt sich aus Anne Beckmann, Inge Heinzl, Bürgermeisterin Anne Wilkens-Lindemann und Inge Schliehe-Diecks zusammen. Karten für das Scheunenkino können unter Telefon 04434/243 geordert werden. Zudem gibt es eine Tageskasse. Die Nachmittagsvorstellung ist Bestandteil des Sommerferienspaßprogramms 2023. Daher sind für den Kinderfilm auch bei der Jugendpflege Harpstedt (JuH) Kartenbestellungen unter der Telefonnummer 04244/2513 möglich.