Scharen von Vatertagsausflüglern und Konzertbesuchern kommen auf ihre Kosten

Samtgemeinde Harpstedt - Der Duft von Gegrilltem lag beim Gasthaus Wülfers in Groß Ippener in der Luft, als dort der Shanty-Chor Brinkum (unten links) mehr als 30 maritime Weisen zum besten gab.

Die meisten Zuhörer saßen in der Schün Rustika, ein kleiner Teil davor. Den Biergarten hatte eine Goldhochzeitsgesellschaft gebucht. In der ganzen Samtgemeinde Harpstedt prägten an Himmelfahrt Vatertagsausflügler das Bild. So auch in Horstedt, wo immer mehr Pedalritter bei der Schützenhalle eintrudelten, zumal das Wetter weit besser als befürchtet ausfiel.

Zu Klängen des Musikvereins Visbek (oben rechts) und des Spielmannszuges Schulenberg-Horstedt stimmten sich Schützen und Gäste aufs Schützenfest ein. Ähnlich wie in Kirchseelte auf dem Festplatz beim „Dreimädelhaus“. Derweil konnten sich Dirigent Steffen Akkermann und seine „Prager“ (oben links) auf dem Harpstedter Koems-Gelände über mehrere 100 Zuhörer freuen.

Volkstümliche und populäre Weisen hatte das Blasorchester im Gepäck. Zu den Klängen von „Unter den Wolken“ der Toten Hosen als Ouvertüre hatten Gläubige zuvor bei der Harpstedter Christuskirche unter noch gar nicht wolkigem Himmel einen gut besuchten Open-Air-Regionalgottesdienst mit Abendmahl gefeiert. Die Predigt hielt Anke Orths, Pastorin der evangelischen Gemeinde Heiligenloh-Colnrade. Zum musikalischen Gelingen trug der Harpstedter Posaunenchor bei. - Fotos: Bohlken