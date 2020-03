Der Schalter im Kopf: Plötzlich „Eiszeit“

Thorsten Willer erlebt im „Liberty’s“ in Harpstedt ein denkwürdiges Konzert

+ Die Bühne hat er schon mit „Bon Jovi“-Gitarrist Richie Sambora und anderen Stars der Rock- und Popmusik geteilt: Thorsten Willer. Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr sang und spielte der Wuppertaler am Freitagabend vor einem extrem kleinen Publikum im „Liberty’s“. Foto: Bohlken

Harpstedt – Sein Harpstedt-Konzertdebüt wird Thorsten Willer, der seinen Künstlernamen auf Willer beschränkt, so schnell sicher nicht vergessen. Davon, dass dem Vernehmen nach gleich vier Musikfreunde, die eigentlich ins „Liberty’s“ kommen wollten, wegen des Verdachts, an Covid-19 erkrankt zu sein, vorsorglich zu Hause geblieben waren, ahnte der Singer-Songwriter am Freitagabend nichts. In einem Burger-Imbiss zu singen und akustische Gitarre zu spielen, erlebte er indes als komplett ungewohnte Erfahrung.