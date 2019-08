20 schadhafte Stellen werden abgefräst und ausgebessert

Seit Mittwochmorgen ist die Landesstraße 338 voll gesperrt / Für den Einbau der Fahrbahndecke muss es trocken sein

+ In Mahlstedt begann am Mittwochmorgen um 7.44 Uhr das Abfräsen der Fahrbahn an Schadstellen. Foto: Bohlken

Harpstedt/Wildeshausen – Früher Vogel fängt den Wurm: Um 7.44 Uhr hat die Baukolonne der Bock Straßen- und Erdbau, Rohr- und Kabelverlegung GmbH aus Cappeln-Nutteln die Straßenfräse am Mittwoch in Mahlstedt in Gang gesetzt. Die Landesstraße 338 war zu diesem Zeitpunkt bereits für den motorisierten Fahrzeugverkehr zwischen den Ortseingängen in Harpstedt und Wildeshausen voll gesperrt. Anlieger kamen allerdings weiterhin durch. Ebenso Radfahrer, denn den Radweg tangiert die stellenweise Ausbesserung der Fahrbahn ja nicht. „Die Arbeiten könnten ruhig länger dauern. Es ist so schön ruhig hier“, meinte ein Anlieger, der mit mehreren Hunden Gassi ging, kurz vor dem Einsetzen des Baulärms.